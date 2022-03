WESTERWOLDE – Hieronder leest u een persbericht, met als titel: Ecologisch Alternatief en Cittaslow in Westerwolde, ingezonden door Ecologisch Alternatief.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart staat Ecologisch Alternatief op diverse locaties in de gemeente om aandacht te vragen voor haar programma en uitgangspunten We hebben leuke gesprekken met inwoners die geïnteresseerd zijn in en betrokken zijn bij natuur, milieu, dierenwelzijn en ons prachtige landschap; onderwerpen waar Ecologisch Alternatief zich sterk voor maakt. Soms horen we van inwoners dat hun voorkeur uit gaat naar de Partij voor de Dieren of dat men denkt dat we een nieuwe partij zijn omdat we lijstnummer 7 hebben.

Ecologisch Alternatief een nieuwe partij?

Al sinds maart 2014 is de partij, aanvankelijk als de Partij voor de Dieren, in (toen nog) de gemeente Vlagtwedde en na de herindeling van 2018 in de gemeenteraad van Westerwolde vertegenwoordigd. De afstand tussen de Randstad en de gemeente Westerwolde bleek zowel praktisch als wat betreft de thema´s in onze plattelandsgemeente te groot. Het landelijk standpunt van de Partij voor de Dieren dat er ook in Westerwolde windmolens gebouwd mogen worden, kan bijvoorbeeld niet op instemming van Ecologisch Alternatief rekenen. In het voorjaar van 2020 is besloten onder de naam Ecologisch Alternatief het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren uit te blijven dragen over onderwerpen die specifiek voor Westerwolde belangrijk zijn.

Ervaren en deskundige ploeg

Voor gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde wordt de kandidatenlijst aangevoerd door Edith van der Horst, al acht jaren raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad. Samen met Ruurd Brekveld, Anneke Janse, Marja Bos en Marcel van Vliet staat er een ploeg mensen klaar die zich sterk verbonden voelt met Westerwolde en zeer ervaren is in de gemeentelijke politiek. Met deze bundeling van kennis en jarenlange bestuurlijke ervaring wil Ecologisch Alternatief de gemeente Westerwolde meer inhoud geven als Cittaslow-gemeente. Een gemeente waar de inwoners en de politiek zich bewust zijn van het belang van de rijke flora en fauna in Westerwolde en daar dus zorgvuldig mee om gaan. Zowel in de context van de invulling van de openbare ruimte als in het maken van de omslag in de manier waarop wij mensen leven. Door minder te consumeren, een plantaardiger voedingspatroon te volgen, duurzame keuzes te maken, dingen van waarde te koesteren en bij te dragen aan de oplossingen voor de klimaatcrisis. Het Cittaslow-gedachtengoed sluit naadloos aan bij het idealistische streven van Ecologisch Alternatief: door andere keuzes te maken te komen tot een gezondere, mooiere en eerlijker wereld voor iedereen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over ons, ga dan naar: www.ecologischalternatief.nl.

Fractie Ecologisch Alternatief