Explosiegevaar bij woningbrand Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – Vanwege explosiegevaar werd de omgeving van een brandende woning afgezet.

Vanavond ontstond rond kwart voor zeven brand in een woning aan de Kloosterweg in Emmer-Compascuum. De brandweer van Emmer-Compascuum ging ter plaatse. Korte tijd later werden ook de brandweerkorpsen van Emmen, Klazienaveen en Ter Apel gealarmeerd.

De brand was uitslaand. De bewoners stonden veilig buiten. Omdat er mogelijk sprake was van explosiegevaar werd de omgeving afgezet en de buren geëvacueerd. De dierenambulance kwam ter plaatse omdat er mogelijk nog een huisdier binnen was. Of dit het geval was, is niet bekend.

Foto’s ingezonden door G en T Fotografie