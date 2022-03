Gemeente Oldambt stootte vorig jaar 44 procent minder CO2 uit dan het jaar ervoor

OLDAMBT – De CO 2 -uitstoot van de gemeente Oldambt is in 2021 afgenomen met 44 procent. “Daarmee zijn we goed op weg om de doelstellingen uit ons CO 2 -beleidsplan te halen”, zegt duurzaamheidswethouder Jurrie Nieboer. “In 2025 willen we 73 procent minder CO 2 uitstoten dan in 2020, dus we zijn al over de helft.”

Aardgas, elektriciteit en brandstof

De CO 2 -uitstoot van de gemeente wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van aardgas, elektriciteit en brandstof. Nieboer: “In de afgelopen jaren hebben we onze CO 2 -uitstoot al flink weten te verminderen. Dat hebben we gedaan door energie te besparen in onze gemeentelijke gebouwen, door duurzame elektriciteit op te wekken met zonnepanelen, door gebouwen te verkopen die we niet meer gebruiken en door onze auto’s en busjes te vervangen door exemplaren die op ‘groene’ brandstoffen rijden, zoals groen gas en elektriciteit. Maar de grootste besparing komt door het overstappen op groene stroom die wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. Daar wordt namelijk geen CO 2 -uitstoot aan toegerekend.”

Veranderingen in 2021

De verlaging van de CO 2 -uitstoot in 2021 kwam door een aantal veranderingen. In 2021 had de gemeente 1.227 zonnepanelen op 16 gebouwen liggen. Samen wekten deze panelen 275.000 kWh elektriciteit op. Dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van 100 huishoudens. In 2021 werd ook Kindcentrum De Zwerm in Scheemda in gebruik genomen. Dit gebouw is aardgasvrij gebouwd en er liggen 224 zonnepanelen op het dak. Ten slotte zijn de twee auto’s van de BOA’s en de toezichthouders vervangen door exemplaren die rijden op biogas. Biogas wordt gemaakt van afval, zoals organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval.

Toekomstplannen

Om nog minder CO 2 uit te stoten, heeft de gemeente nog een aantal plannen. Nieboer: “Ons nieuwe gemeentehuis wordt aardgasvrij gebouwd en we beginnen binnenkort aan het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen. Daarnaast moeten een aantal voertuigen van de buitendienst binnenkort vervangen worden. We zijn van plan om die te vervangen door voertuigen die rijden op elektriciteit, biogas, waterstof of biodiesel.”

CO 2 Prestatieladder

Om haar duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, wil de gemeente een certificaat behalen van de CO 2 Prestatieladder. Het is de bedoeling dat dit jaar niveau 3 op de ladder wordt behaald. Nieboer: “Dat betekent dat we moeten weten hoeveel CO 2 onze organisatie uitstoot en hoe we die uitstoot kunnen verminderen. Dat hebben we inmiddels uitgezocht, dus daarvoor kunnen we nu een certificaat aanvragen. In 2025 willen we niveau 5 behalen. Dat is de hoogste trede op de CO 2 Prestatieladder. Die trede houdt in dat je niet alleen je eigen CO 2 -uitstoot vermindert, maar ook probeert om de uitstoot van je leveranciers te verminderen. Dat doen we nu al bij grote inkoop- en aanbestedingstrajecten.”

Ingezonden