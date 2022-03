Harm en Rika de Groot 60 jaar getrouwd

ONSTWEDDE – Vandaag zijn Harm en Rika de Groot uit Onstwedde zestig jaar getrouwd.



Vanmiddag ging burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal op bezoek bij het echtpaar Harm en Rika de Groot – de Haas in Onstwedde.

Hij feliciteerde het echtpaar namens het gemeentebestuur met hun zestigjarig huwelijksjubileum.

Naast de bloemen, die al waren bezorgd, bracht hij ook nog een afdruk mee van hun trouwacte.



Harm de Groot is op 8 september 1940 geboren in Vlagtwedde, Rika de Haas kwam op 8 juli 1943 ter wereld in Ter Wupping.

Het echtpaar woonde eerst in bij de ouders van Harm aan de Vlagtwedderstraat, verhuisde toen naar Veelerveen en later naar Vlagtwedde waar Harm broodbezorger werd.

Na tien jaar stopte hij daarmee en ging als vertegenwoordiger aan de slag bij Smith Koffiebranderij en theehandel.

De volgende werkgever werd Schwarzkopf en verkocht hij voor dit bedrijf Haarcosmetica.

Vanaf dat moment is Harm gestopt als bestuurslid / voorzitter van de VV Westerwolde, waar hij ook erelid van is.

Daarnaast stopte hij als voorzitter van de overkoepelende organisatie VSV (Vlagtwedder Sport Vereniging), waar hij bij zijn afscheid werd benoemd tot erevoorzitter.

Het echtpaar kreeg drie dochters, (één ontbreekt op de foto vanwege ziekte) Rika de Groot verzorgde de drie dochters en zorgde dat thuis alles op rolletjes liep.

Inmiddels was de familie verhuisd naar Onstwedde naar het “Olderlijk hoes” van Rika en is behoorlijk groter geworden.

De die dochters zorgden (met hun partners) voor 7 kleinkinderen, die op hun beurt hebben opa en oma de Groot overgrootvader en overgrootmoeder van 10 achterkleinkinderen gemaakt, trots vertelden deze dat de elfde op komst is.

Op een later tijdstip zal de familie in wat groter kring hun diamanten huwelijksfeest gaan vieren.