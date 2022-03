Indoorcentrum Veendam en Wildervanckhal behalen Certificaat Sporthallen

VEENDAM – Het Indoorcentrum Veendam en de Wildervanckhal hebben het Certificaat Sporthallen behaald en zijn daarmee de eerste accommodaties binnen de gemeentes van Noord-Nederland die in het bezit zijn van het Certificaat Sporthallen. Het certificaat geeft aan dat de sporthallen aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. Op donderdag 10 maart 2022 om 10.15 uur hangt wethouder Sport, Henk Jan Schmaal, samen met de trotse beheerders van het Indoorcentrum en de Wildervanckhal schilden aan de muur die behoren bij het behalen van het Certificaat Sporthallen.

Kwaliteitsstandaard vanuit de Vereniging Sport & Gemeenten

Het certificaat is een initiatief van de VSG (Vereniging Sport en Gemeente). Voor zwembaden bestaat het keurmerk ‘Veilig en schoon’, maar iets dergelijks ontbrak voor sporthallen. Het ‘Certificaat Sporthallen’ is er nu om dit gat op te vullen. Alle zwembaden en nu ook de sporthallen in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Certificaat Sporthallen geeft de branche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, management en overheden stellen aan sporthallen. Het certificaat betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor sporthallen van toepassing zijn. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten.

Positieve beoordeling in 2021

In oktober 2021 zijn de sporthallen van Veendam geïnspecteerd. De beoordeling van deze inspectie was positief, waarna VSG het certificaat aan de gemeente Veendam heeft uitgegeven en de schilden aan de muur gehangen kunnen worden. Met het behalen van het Certificaat Sporthallen toont de gemeente Veendam aan dat de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en goed worden uitgevoerd door de medewerkers. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats om het Keurmerk te mogen behouden.

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Na het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon voor Tropiqua werd het ook tijd voor certificering van de sporthallen. We hebben het behalen van het certificaat Sporthallen opgenomen als ambitie van onze vastgestelde sportnota. Met dit certificaat aan de muur weet je dat de sporthallen goed onderhouden worden en dat het er netjes en schoon is. De sporthallen voldoen daarmee aan alle gestelde wet- en regelgeving en dat is voor de gemeente Veendam en alle gebruikers belangrijk.”

Keurmerk Veilig & Schoon wederom succesvol behaald door zwembad Tropiqua in 2022

Stichting Zwembadkeur, die het keurmerk Veilig & Schoon uitgeeft, heeft in 2022 het positieve advies van de jaarlijkse audit voor het Keurmerk Veilig & Schoon van zwembad Tropiqua overgenomen. Het zwembad is sinds 2018 in het bezit van het Keurmerk. Zwembad Tropiqua laat met het keurmerk zien dat het voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en daarnaast aan de door de zwembadbranche gestelde eisen. Het keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden gelden. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld: Waterleidingwetgeving en Legionella preventie, ARBO, Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Wet Milieubeheer, Gebruiksvergunning, Besluit Attractie- en Speeltoestellen, een toezichtplan en een werkend schoonmaakplan.

Ingezonden