Odd Fellow Jeugdprijs voor Raoul Floren van het Dollard College in Winschoten

WINSCHOTEN – Raoul Floren uit Vwo 5 van het Dollard College in Winschoten heeft vrijdag in een essaywedstrijd voor leerlingen in (Zuid)- Oost Groningen de Odd Fellow Jeugdprijs gewonnen. In de finale streed hij tegen Seray Caglak van het Aletta Jacobs College in Hoogezand.



Odd Fellows zijn mannen en vrouwen die samen op zoek zijn naar verdieping, inhoud en de zingeving van het leven. De 10 Odd Fellows uit de jury verkozen Raoul uiteindelijk als winnaar.

Harmonie binnen samenleving



Het essay van Raoul gaat over hoe je de harmonie binnen de samenleving kunt vergroten. Hij vertelt waar hij de inspiratie vandaan heeft gehaald: ‘Het komt vooral voort uit mijn interesse in politiek en de samenleving en ook mijn persoonlijke ervaring. Er komen steeds meer kleine, verdeelde groepjes in de maatschappij. Er is als het ware een nieuwe vorm van verzuiling in Nederland.’



Raoul noemt deze nieuwe vorm van verzuiling ook wel ‘neo verzuiling’, waarbij je volgens hem twee kanten hebt: ‘In eerste instantie is er veel culturele verzuiling. Mensen hebben meer affiniteit met een subcultuur dan met de Nederlandse cultuur. Ik vind die subcultuur heel waardevol, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen zich gaan vinden in de gezamenlijke, Nederlandse cultuur. Dat zorgt voor meer binding.’ Dan is er nog de politieke kant. Raoul legt uit: ‘Tegenwoordig worden politieke verschillen als het ware uitgemolken, wat voor minder binding tussen de mensen zorgt.’



Drie dagen

Het heeft Raoul ongeveer drie intensieve dagen gekost om het essay af te krijgen. ‘Het heeft mij niet erg veel tijd gekost. Dat komt denk ik door mijn interesse in het onderwerp en mijn voorkennis. Ik heb het essay zelfstandig geschreven. Wel heb ik het naar mijn Nederlands docent gemaild en zij heeft mij gewezen op wat spellings- en grammatica foutjes.’



‘Onbeschrijflijk blij’

Raoul had het ‘totaal niet verwacht’ toen hij hoorde dat hij de Odd Fellow Jeugdprijs had gewonnen: ‘Ik zat een beetje zenuwachtig in mijn handjes te knijpen en had niet al te hoge verwachtingen. Je staat tegenover een waardige tegenstander en als je dan hoort dat je gewonnen hebt ben je echt onbeschrijflijk blij. Mijn ouders, zusje en Nederlands docent waren ook heel trots.’



Op reis

In juli gaat Raoul samen met vier andere winnaars uit Nederland op reis. Over dezer reis krijgen ze nog meer informatie, maar Raoul vertelt dat ze in ieder geval een paar dagen naar Reykjavik gaan: ‘Daar gaan we kijken wat ze in IJsland tegen de klimaatverandering doen.’ Ook zullen ze nog naar New York reizen.

Ingezonden door: Kim Bos