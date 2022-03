Opvang Oekraïense vluchtelingen is mogelijk in Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Oekraïense vluchtelingen komen ook naar Nederland om de oorlog in hun land te ontvluchten. Midden-Groningen zoekt net als de andere Groningse gemeenten naar geschikte opvanglocaties in de gemeente. Er zijn concreet meerdere gemeentelijke locaties in Midden-Groningen aangeboden aan de Veiligheidsregio Groningen, die tot nader bericht nog niet ingezet worden. Er vinden daarnaast diverse gesprekken plaats met andere eigenaren van panden en locaties.



Iedere veiligheidsregio is gevraagd om voor 1000 opvangplekken voor deze specifieke groep vluchtelingen te zorgen op hele korte termijn. Daarna is de vraag om nog 1000 plekken te vinden op iets langere termijn. Dit betekent dat de zoektocht in onze provincie en dus ook in de gemeente Midden-Groningen doorgaat.



“Diep geraakt”

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen steunt de internationale oproep en de sancties om deze oorlog te stoppen. De bevolking van Oekraïne biedt op een bewonderenswaardige manier verzet tegen de agressie van Rusland. Over de hele wereld maar ook in Rusland zelf wordt gedemonstreerd tegen deze gruweldaden.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zegt daarover: “We zijn diep geraakt en geschokt door de onrechtmatige inval van Rusland in Oekraïne. Sinds de plotselinge inval wordt het Oekraïense volk nu al bijna twee weken dag en nacht bestookt met bruut oorlogsgeweld. De internationale rechtsorde is hiermee ernstig aangetast en raakt daarbij iedereen in de wereld. Het verhaal van vrede en vrijheid moet verteld blijven worden en dat is waarom ook de gemeente Midden-Groningen in actie komt, en solidariteit en steun uitspreekt aan de inwoners van Oekraïne. Waar we dat kunnen zal de gemeente ruimhartig opvang bieden aan vluchtelingen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen.”



Hulp bieden

Er zijn op dit momenteel veel initiatieven om Oekraïners te helpen. Inwoners die willen helpen kunnen bijvoorbeeld kijken op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl, een website van Vluchtelingenwerk Nederland.

Hulp bieden is ook mogelijk door te doneren aan de actie www.giro555.nl van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.



