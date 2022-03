Toeristen beoordelen Oldambt met een 7,9

OLDAMBT – In opdracht van de gemeente Oldambt werd er in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de waardering en beleving van Oldambt onder verblijfstoeristen en dagrecreanten. Het eindrapport van het toeristisch monitoronderzoek werd onlangs gepresenteerd.

Driejaarlijks onderzoek

De gemeente Oldambt laat om de drie jaar een onderzoek doen naar de waardering van de toerist en dagrecreant over het toeristisch product in het Oldambt en naar de economische betekenis van de toeristische sector. Het eerste monitoronderzoek (en daarmee ook gelijk nulmeting) is uitgevoerd in 2011. Vervolgens hebben er in 2014, 2017 en 2021 (een jaar later in verband met de corona-pandemie) monitoronderzoeken plaatsgevonden.

Mooi rapportcijfer

Van alle verblijfstoeristen komt 70,2% uit Nederland, en dan met name uit Groningen, Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland. De Duitse verblijfstoerist vertegenwoordigt 27% van het totaal. De uitkomst van het onderzoek resulteerde in een mooi rapportcijfer. Toeristen die deelnamen aan het onderzoek beoordeelden Oldambt met een 7,9. Wethouder Erich Wünker: “Toerisme in Oldambt en onze regio biedt de bezoeker prachtige ervaringen en memorabele belevenissen. Vanuit de nieuwe marketingorganisatie ZO Groningen gaan we de komende jaren het toerisme in Oldambt naar de rest van de wereld nóg sterker promoten. Dat we nu al een 7,9 scoren is een fantastische motivatie om verder te bouwen aan de uitbreiding van toeristisch-recreatieve voorzieningen in onze gemeente. Wat mij betreft gaat Oldambt bij het volgende onderzoek een 8+ of hoger scoren.”

Redenen voor een verblijf in Oldambt

De voornaamste redenen voor een toerist om Oldambt te bezoeken zijn de fietsmogelijk-heden de rust en ruimte, natuur en landschap, nieuwsgierigheid naar onbekend gebied, wandelmogelijkheden en watersportmogelijkheden. Voor bijna 40% van de ondervraagde toeristen waren dit de belangrijkste redenen. Van alle activiteiten en bezienswaardigheden scoren de fietsmogelijkheden, de natuur en het landschap het hoogst. Lagere waarderingen zijn er voor het aanbod van slecht weer voorzieningen, en het aanbod van evenementen. Dit laatste is goed te verklaren omdat vanwege coronapandemie de meeste evenementen in 2021 werden geannuleerd.

Meer samenwerking in regiomarketingorganisatie ZO Groningen

Sinds 2021 werkt de gemeente Oldambt intensief samen met de andere Oost-Groninger gemeenten. Dit doen ze in de overtuiging dat met de integratie van het aanbod, met oog voor de eigen identiteit, de potentie van de regio beter wordt benut. De regio wordt zo benaderd als een samenhangend geheel van de gebieden Westerwolde, Veenkoloniën en Oldambt (Graanrepubliek). Zij bieden een variëteit aan landschappen en cultuurhistorie en een mooie mix van toeristische trekpleisters. Sinds 1 januari 2022 trekken de gemeenten dan ook samen op in de regiomarketingorganisatie ZO Groningen.

Geïnteresseerden kunnen het eindrapport van het toeristisch monitoronderzoek opvragen bij de gemeente Oldambt. Dat kan door een e-mail sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.

Ingezonden