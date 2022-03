Tweekarspelen kunstroute vindt voor de 25ste keer plaats

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBEWOLKT EN ZONNIG | GELEIDELIJK ZACHTER

Het is ook vandaag heel zonnig en stabiel weer, door een hogedrukgebied boven het oosten van Duitsland en boven Polen. De temperatuur is vannacht gedaald tot ongeveer -3 graden, maar het stijgt vanmiddag tot een graad of 10. Wel zal het een beetje schraal zijn, door een luchtvochtigheid van 30 tot 40% en windkracht 3 tot 4.

Vannacht en morgen is het ook nog onbewolkt. Dat geeft vanavond en vannacht een afkoeling tot rond -1, morgen stijgt het tot ongeveer 11 graden. De wind draait dan bij naar zuidoost tot zuid en is maar zwak tot matig. Het zal daardoor een stuk zachter aandoen dan gisteren en vandaag.

Donderdag gaat die zuidenwind door en dat geeft nog wat hogere temperaturen: maximum dan rond 14 graden. Wel komt er tegen die tijd wat bewolking opzetten, en vrijdag en in het weekend is er ook kans op een bui. Dan is het ’s middags zo’n 13 graden, en ’s nachts ongeveer 3 graden.