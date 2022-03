Jan Johan ten Have en Siert Aartsma in Polen om goederen te doneren aan gevluchte Oekraïners

ONSTWEDDE, POZNAN – Met een auto vol hulpgoederen zijn Jan Johan ten Have en Siert Aartsema bij een vluchtelingenopvang in Poznan in Polen aangekomen.

Gisteren zijn Jan Johan ten Have en Siert Aartsema naar Polen vertrokken. Hun auto ligt volgestouwd met hulpgoederen die hier in de omgeving zijn gedoneerd. Vandaag kwamen ze bij de opvang in Poznan aan. Oekraïners, veel vrouwen met kinderen die huis, haard en man achterlieten, arriveren daar. Ze schrijven zich in en en krijgen de spullen die ze nodig hebben.

De grote hoeveelheid cosmetica en medicatie die de twee heren meebrachten werd met enorme verbazing en dito enthousiasme ontvangen. “Alsof we een schatkist opentrokken, waar precies in zat wat ze nodig hebben. Daarom gaan we morgen de financiële schenkingen die we kregen bij de plaatselijke drogist besteden aan o.a. maandverband, luiers, tandpasta en paracetamol. Daaraan is een schreeuwend tekort’, vertelt Jan Johan op Facebook! En wat ze bij de opvang in Poznan niet gebruiken, wordt verspreid onder vluchtelingenopvang elders in Polen en Oekraïne. Mocht je nog iets willen doneren, dat is zeer welkom (wel graag voor morgen 10.00 uur want dan gaan ze shoppen). Dat kan via NL61RABO0349052972 tnv J.J. ten Have ovv Oekraine.

Jan Johan en Siert nemen waarschijnlijk geen vluchtelingen mee terug. Het vertrouwen in ongeorganiseerd transport door onbekenden naar een ver, vreemd land is, zeer begrijpelijk, gering. Mocht iemand nog mensen weten die vervoer en huisvesting zoeken? Bel dan Jan Johan via 06-13258581. Morgenmiddag rijden ze weer huiswaarts.

RTV Westerwolde/G1

Morgenochtend doet Jan Johan in het programma De Dag Vanmorgen verslag van hun avontuur.

Info en foto’s: Facebook Jan Johan ten Have