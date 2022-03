DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Nordhorn

Vannacht is om 2.34 uur een geldautomaat van de Sparkasse aan de Denekamper Straße in Nordhorn opgeblazen. Omwonenden werden wakker van twee enorme knallen en belden de politie. Bij de explosie raakte de pinhuisje waarin de geldautomaat zat volledig verwoest. Ook ontstond er in een omtrek van 100meter schade aan woningen en auto’s. Ruiten zijn gesprongen, overal ligt glas en onderdelen van het pinhuisje. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoeveel er is buitgemaakt.

De daders zijn in een donkere auto in de richting van de grens gevlucht. De politie zette een klopjacht in. Hierbij werd ook een helikopter ingezet. Inmiddels is in een appartementencomplex in Deventer één persoon aangehouden. Ook is in de buurt van het appartement de vluchtauto, een BMW met Duitse kentekenplaten, aangetroffen. Daarin lag nog een explosief. Deze is door de EOD onschadelijk gemaakt. Naar de andere daders wordt nog gezocht.

Weener

Gistermiddag controleerde de politie om vier uur het verkeer in de omgeving van de Holthuser Straße in Weener. Hierbij viel een 24 jarige automobilist door de mand. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. De man werd meegenomen naar het politiebureau, waar een bloedproef plaats vond. Vervolgens werd proces-verbaal opgemaakt.