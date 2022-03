Luitzen Jongema geeft dodehoek voorlichting bij CBS de Zaaier

VLAGTWEDDE- Leerlingen van groep 7 en 8 van christelijke bassischool de Zaaier in Vlagtwedde kregen vanmorgen een dodehoekvoorlichting. In de trailer van de felgele vrachtwagen gaf Luitzen Jongema de kinderen uitleg over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens.

Met enthousiasme en geroezemoes betreden de leerlingen van groep 7 de vrachtwagen die voor het hek van het schoolplein geparkeerd staat. Binnenin is een soort klaslokaal ingericht. De groep is gesetteld, de voorlichting kan beginnen.

‘Verkeer is een samenspel’

‘Wie weet wat de dode hoek is?’ vraagt Jongema aan de start van de voorlichting. Meerdere leerlingen steken hun hand omhoog, een meisje zegt: ‘Waar de bestuurder jou niet kan zien.’ De les begint vervolgens met een video waarin een situatie met de dode hoek in scéne is gezet. Jongema vertelt: ‘Verkeer is een samenspel. Als je gaat proberen wie er gaat winnen in het verkeer, dan ik je vertellen dat je vaak zelf de verliezer bent.’

Hij vraagt aan de leerlingen wie er wel eens een arm of been gebroken heeft. Vier leerlingen steken hun hand op. Jongema vervolgt: ‘Ik weet dat je niet kunt zwemmen met gips of even lekker ravotten. En het jeukt ook zo erg!’. Dit om duidelijk te maken aan de kinderen dat ze daarom maar beter voorzichtig kunnen zijn.

Cameraatje

Meneer Jongema laat de groep een aantal video’s zien, onder andere over haaientanden en voorrang. Een oplettend jongetje achterin zegt: ‘Mijn vader zegt altijd dat je voorrang moet krijgen, geen voorrang moet nemen.’ Jongema legt ook uit dat de vrachtwagen aan de achterkant helemaal dicht zit en dat de chauffeur de kinderen dus niet kan zien als ze erachter rijden, waarna de hele groep zich omdraait om te kijken of de vrachtwagen inderdaad dicht is. Een andere leerling vraagt naar de cameraatjes die sommige vrachtwagens hebben, waarop Jongema reageert: ‘Sommige vrachtwagens hebben dat inderdaad, deze ook. Maar het is een hulpmiddeltje waar je niet al te veel van kunt verwachten.’

Mobiel op de fiets

Naast de gevaren van de dode hoek wordt nog het gevaar van fietsen met een telefoon in je hand aangekaart door Jongema: ‘Je telefoon in je hand houden is al fout. De boete kost 69 euro, ik denk niet dat jullie ouders daar zo blij mee zullen zijn. Het zakgeld wordt dan misschien wel even gehalveerd’, knipoogt hij. Zijn verhaal maakt iets los bij de leerlingen; ze komen met allerlei eigen verhalen over een mobiel op de fiets. Een meisje vertelt bijvoorbeeld dat haar nicht tegen een lantaarnpaal aanfietste doordat ze aan het appen was.

Ook de kwestie van het fietsen met drie personen naast elkaar komt nog even aan bod. De conclusie is duidelijk: met maximaal twee personen naast elkaar op de weg. ‘Maar dat is niet leuk voor die derde persoon!’ roept een leerling, waarop zijn klasgenootje reageert: ‘Nou dat is beter dan onder een auto belanden.’

In de dode hoek

Tot slot mag de groep in de praktijk de dode hoek ‘ervaren’. Juf Anja mag achter het stuur zitten en in een kluitje bij elkaar gepropt zet meneer Jongema de leerlingen in de dode hoeken van de vrachtwagen. ‘Nu kan juf jullie niet zien.’ Als afsluiter begeleidt hij ze naar de voorkant van de wagen waar de juf hen wél kan zien. ‘En dan steken jullie allemaal even je duim op!’, waarna de hele groep enthousiast hun duim omhoogsteekt naar de juf, die snel een foto maakt.

‘Elk ongeluk is er één te veel’

Luitzen Jongema geeft deze voorlichting nu een jaar. Hij vertelt hoe dit initiatief tot stand is gekomen: ‘Een hele tijd geleden was er een vrouw met twee kindjes op de fiets. Zij belandde in de dode hoek van een vrachtwagen en is toen overleden. Vanuit de chauffeursvereniging hebben wij aan de provincie gevraagd: kunnen we hier iets mee? Zodoende is deze voorlichting ontwikkeld.’ Jongema is zelf nooit beroepschauffeur geweest maar heeft wel genoeg ongevallen meegemaakt: ‘Ik heb 41 jaar bij de politie gewerkt en daar heb ik zware verkeersongevallen gezien en behandeld. Elk ongeluk is er één te veel. Vandaar dat ik dit project een heel warm hart toedraag.’

Tekst en foto’s: Kim Bos