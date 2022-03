RIVM: Griepepidemie lijkt in zicht

Steeds meer mensen in Nederland hebben griep. Afgelopen week nam het aantal mensen met griep flink toe. In steeds meer monsters die zijn afgenomen bij mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus (influenzavirus) gevonden. Op basis van informatie van laboratoria, ziekenhuizen, huisartsen en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en lijkt een griepepidemie in zicht. Dat is de conclusie van het Nivel, Erasmus MCErasmus University Medical Center en het RIVM.

Sinds het begin van het griepseizoen in oktober 2021 werd het griepvirus in Nederland heel soms gevonden. Dit komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Die verminderen ook de verspreiding van het griepvirus. Nu veel maatregelen zijn losgelaten, hebben mensen weer meer contact met anderen. Daarmee neemt ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toe.

Normale grens voor griepepidemie onzeker

In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen hun huisarts bezoeken en minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus heeft. Dit wordt in Nederland bijgehouden door het Nivel en het RIVM. Via een landelijk netwerk geven huisartsenpraktijken door hoeveel mensen met griepachtige klachten zij zien. Bij een deel van deze mensen nemen zij keel- en neusmonsters af. In het laboratorium wordt bepaald of zij ook echt besmet zijn met het griepvirus. De klachten van griep lijken erg op die van het coronavirus. Daarom gaan mensen met griepachtige verschijnselen nu naar een GGD teststraat of doen ze een zelftest. Er gaan minder mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren. De normale grens voor een griepepidemie is in deze situatie dus erg onzeker.

Informatie van laboratoria, ziekenhuizen en GGD’en

Het RIVM volgt de ontwikkeling van het influenzavirus ook op andere manieren. Verschillende laboratoria in Nederland meldden afgelopen week dat het aantal mensen met griep flink stijgt.

Sinds november 2021 wordt een deel van de monsters voor COVID-19 uit de teststraten van de GGD Amsterdam en de GGD Utrecht onderzocht op aanwezigheid van griepvirussen. Ook daar is een stijging te zien. Tot slot melden verschillende ziekenhuizen dat het aantal mensen met griep stijgt. Op basis van deze informatie lijkt een griepepidemie in zicht. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt volgen het RIVM, Nivel en Erasmus MC zorgvuldig.

Griep en COVID-19

Griep en COVID-19 zijn infecties van de luchtwegen. Maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. Beide virussen verspreiden zich via druppels, die bij hoesten of niezen vrijkomen. Ook geven beide virussen koorts, verkoudheidsklachten en hoesten, en soms longontsteking.

De basismaatregelen tegen het coronavirus werken ook om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Handen regelmatig wassen, in je elleboog hoesten en niezen, en afstand houden verkleinen de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Houdt daar rekening mee, zeker in het contact met kwetsbare groepen mensen. Zij kunnen ernstig ziek worden van het griepvirus.

Bron: RIVM