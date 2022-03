Bewoners beter betrekken bij de versterking van hun (t)huis: iedereen wil wel, maar hoe?

GRONINGEN – Hoe kunnen de wensen en inzichten van bewoners beter worden benut in de versterkingsoperatie? Met deze vraag ging het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen aan de slag in een kortlopend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vandaag worden het onderzoeksrapport en het daaruit voortvloeiende advies besproken in de Tweede Kamer.

In het onderzoek is gekeken hoe het bewonersperspectief op dit moment betrokken wordt in de versterking én hoe dit beter kan. Het Kennisplatform interviewde van juni tot oktober 2021 28 personen werkzaam bij overheden, instanties en maatschappelijke organisaties. Er is onderzocht welk beeld verschillende partijen hebben van de manier waarop bewoners nu betrokken worden bij de versterkingsoperatie. En vooral ook hoe men dat in de toekomst graag ziet. Ook stelde het Kennisplatform een ‘ExpertiseLab’ samen van tien experts die meedachten over de manier om bewoners beter te betrekken.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen betrokkenheid van bewoners bij (1) individuele versterkingstrajecten van woningen, (2) de gebiedsgerichte aanpak van dorp of wijk en (3) het maken van beleid en regelingen rond versterking en toekomstperspectief. Deze niveaus zijn nauw met elkaar zijn verbonden: wanneer op het ene niveau bewoners slecht worden betrokken, bemoeilijkt dat participatie van bewoners op andere niveaus. De onderzoekers concluderen dat de betrokkenheid van bewoners in twee van de drie gevallen slechter is geworden in de loop der jaren.

Nienke Busscher (hoofdonderzoeker) licht toe: “Er lopen veel initiatieven om participatie te verbeteren maar financiële, juridische en technische overwegingen maken het moeilijk om rekening te houden met de inbreng van bewoners. Soms heeft versterking bijna een gedwongen karakter. Een andere blik op participatie is zeer wenselijk.” Sanne Hupkes, die voor het onderzoek sprak met uitvoerders, voegt hieraan toe: “De versterking vergt veel van bewoners en gemeenschappen. Het is van belang dat bewoners ontzorgd worden. Op verschillende plekken lukt dit uitvoerders ook, vooral door in te zetten op goede samenwerkingen. Tegelijkertijd belemmeren regels, tijdsdruk en beperkte budgetten uitvoerders in het herhalen van succesvolle aanpakken.”

Een centrale conclusie is dat participatie moeilijk tot stand komt vanwege het wantrouwen dat er heerst. Nienke Busscher: “We hoorden vaak dat de complexe geschiedenis en een legio aan gebroken beloften de afgelopen jaren het vertrouwen tussen en binnen partijen sterk heeft aangetast. Dit heeft een negatief effect op de bereidheid van bewoners en organisaties om mee te denken. Het herstellen van de goede relaties is dan ook een centrale opgave.” Het Kennisplatform gaf op basis van de resultaten van het onderzoek een advies. Wetenschappelijk directeur Tom Postmes vat samen: “De versterking draait er nu om zo veel mogelijk woningen zo snel mogelijk te versterken. Bewoners hebben daardoor weinig inbreng. Als je bewoners een stem geeft gaat het anders. Bewoners willen duurzaam herstel van hun huis en een leefbare buurt. Daaraan samenwerken is dé manier om de relatie tussen Gemeenten, Rijk, instanties en bewoners weer goed te krijgen.”

