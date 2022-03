Bordje Ontmoetingstafel Huis van Cultuur en Bestuur onthuld

HOOGEZAND – Vanochtend hebben burgemeester Adriaan Hoogendoorn en kunstenaar Marc van Vliet het informatiebordje onthuld dat bij de Ontmoetingstafel in de foyer van het Huis van Cultuur en Bestuur hoort. Op het bordje is te lezen hoe de tafel tot stand is gekomen. Zo kunnen bezoekers van het gebouw kennisnemen van de geschiedenis van de tafel. De Ontmoetingstafel zelf is op 15 september 2021 onthuld door Koningin Máxima tijdens de officiële opening van het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand.

In het Huis van Cultuur en Bestuur zitten het gemeentehuis, Kielzog, bibliotheek en Grand Café onder één dak. Het is een plek waar mensen elkaar treffen die om verschillende redenen naar het gebouw komen. In de centrale hal/foyer staat de bijzondere Ontmoetingstafel die als kunstwerk symbool staat voor de plaats van ontmoeting, dat het Huis van Cultuur en Bestuur wil zijn voor de inwoners van Midden-Groningen. Maar bezoekers kunnen het kunstwerk ook gebruiken als echte plaats van ontmoeting: de tafel biedt ruimte aan 10 personen om aan te zitten. Marc van Vliet, beeldend kunstenaar uit Overschild, heeft het kunstwerk ontworpen en gemaakt. In de tafel is de monumentale beuk, die bij de Damkerk in Hoogezand gekapt moest worden, gebruikt en heeft zo een tweede leven gekregen.



Begrijpelijke taal

De gemeente Midden-Groningen spant zich in om begrijpelijke, eenvoudige taal te gebruiken (B1 niveau) zodat informatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Ook het bordje dat bij de Ontmoetingstafel hoort, is op B1 niveau geschreven. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op dit taalniveau.

