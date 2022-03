Een mooiere wereld komt naar Winschoten

WINSCHOTEN – Het Zweeds-Nederlandse kleinkunstduo De Andersons heeft een voorstelling voor jullie in petto met een titel vol hoop. Ze brengen namelijk ‘Een mooiere wereld’, een vurig en humoristisch theaterconcert in de geest van de vrijgevochten Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. Op donderdag 31 maart staan ze in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

De Andersons worden geprezen om hun oorspronkelijke kijk op de wereld, die ze hartstochtelijk vertolken in voorstellingen vol muziek en prikkelende teksten. Na een succesvolle voorstelling met Arjen Lubach, brengen ze nu ‘Een mooiere wereld’, met prachtige teksten van de bejubelde en met Griffels bekroonde schrijver Sjoerd Kuyper.



Hoe maken we de wereld mooier?

Hoe blijf je een levenskunstenaar als je voortdurend struikelt over doemscenario’s? In ‘Een mooiere wereld’, vertellen en zingen De Andersons over het ontstaan en het groeien van hun liefde, tot die te groot werd voor twee en ze hun kleine Noah Ramses op de wereld zetten. En met hem kwamen de grote vragen. Hoe kunnen we de wereld een beetje mooier maken voor hem en alle andere kinderen? En wat voor mensen moeten we zijn of worden om dat te kunnen?



Te rade bij de wijze en vrijgevochten Zweedse schrijfster Astrid Lindgren

De Andersons gaan te rade bij Astrid Lindgren, de enige echte koningin die Zweden ooit heeft gehad, die tijdens haar leven duizenden kinderen en volwassenen troost en moed schonk en daarmee na haar dood niet is opgehouden. Haar geest zwiert nog rond en plant wijze en opstandige sprookjes in de hoofden van mensen die op zoek zijn naar wat werkelijk van waarde is. Een loodzware voorstelling? Nee. Veel vaker dan je zou vermoeden wordt er uitbundig gelachen. En omdat er in ‘Een mooiere wereld’ geen woord wordt gelogen, vertellen De Andersons niet alleen hun verhaal, maar dat van ons allemaal: van jonge ouders, grootouders, van iedereen die ooit kind is geweest.



‘Een mooiere wereld’ is niet alleen een zoektocht naar een mooiere wereld, het ís een mooiere wereld. Eén waarin je je kunt onderdompelen en waaruit je geïnspireerd en gelouterd weer bovenkomt. Een prachtig en ontroerend avontuur.’ – Katinka Polderman

