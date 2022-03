Herinnering voor het invullen van de enquête Zo willen wij wonen

VEELERVEEN, WEDDE, VRIESCHELOO – Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen verzoekt inwoners die de enquête Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen nog niet hebben ingevuld, dit voor 22 maart te doen.

Geachte dorpsbewoners,

Onlangs heeft u in de bus een flyer en vragenlijst ontvangen met de uitnodiging deze vragenlijst in te vullen. Dit hebben we u gevraagd omdat we de woonwensen willen verzamelen van de inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. Uw antwoorden zijn daarbij belangrijk voor ons, omdat we deze gebruiken bij het uitwerken van oplossingen om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen. Voor zowel jong & oud.



We zien dat al veel dorpsgenoten de vragenlijst hebben ingevuld via www.zowoontwesterwolde.nl. Bij deze een herinnering als u dat nog niet heeft gedaan en toch mee wilt doen. In tegenstelling tot eerdere berichten laten we de vragenlijst langer open staan. Dinsdag 22 maart is de laatste dag waarop u de vragenlijst online in kunt vullen.

Ook kunt u in de vragenlijst aangeven als u op de hoogte wilt blijven van de vorderingen en/of nader in gesprek wilt gaan over het langer kunnen blijven wonen in de dorpen en wat daarin voor u belangrijk is.

Ingezonden