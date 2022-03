Independer: Woninginbraken minst sterk gedaald in provincie Groningen

GRONINGEN – Het aantal Groningse woninginbraken is in 2021 gedaald met 6,2% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de minst sterke daling van alle provincies. De gemiddelde daling in Nederland komt neer op 23,1%. Per gemeente zijn er grote verschillen, zo was een sterke daling te zien in Westerkwartier en juist een sterke toename in Eemsdelta. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van Nationale Politiedata.

Juist stijging in Eemsdelta, Midden-Groningen en Stadskanaal

In Westerkwartier (-69,6%), Westerwolde (-39,6%) en Veendam (-27,6%) kon men vorig jaar gerust ademhalen: hier daalde het aantal woninginbraken het hardst.

“Mensen waren natuurlijk meer thuis door de lockdowns vanwege de corona-uitbraak. Maar we zijn nu weer meer van huis. De inbraken zullen weer gaan stijgen, dus zorg voor goede sloten of een beveiligingssysteem”, aldus Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

Helaas was niet overal in Groningen een dalend aantal inbraken te zien. De sterkste stijging vond vorig jaar plaats in Eemsdelta. Hier verdubbelde het aantal inbraakincidenten van 33 in 2020 naar 67 in 2021. Ook in Midden-Groningen (+78,7%) en in Stadskanaal (+9,7%) sloegen inbrekers vaker toe.

Midden-Groningen: meeste inbraken per huishouden

De kans op een woninginbraak is het grootst in de gemeente Midden-Groningen. Per 1.000 huishoudens werd hier in 2021 in totaal 3,9 keer ingebroken. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 2,9 inbraken per 1.000 huishoudens.

De Groningse gemeenten met relatief de meeste inbraken zijn:

Midden-Groningen: 3,9 inbraken per 1.000 huishoudens Eemsdelta: 3,1 inbraken per 1.000 huishoudens Groningen (stad): 2,6 inbraken per 1.000 huishoudens Oldambt: 2,6 inbraken per 1.000 huishoudens Westerwolde: 2,6 inbraken per 1.000 huishoudens

In 3 steden evenveel inbraken als in 5 provincies samen

De meeste inbraken vonden vorig jaar plaats in de hoofdstad Amsterdam (1.716), gevolgd door Rotterdam (1.012) en Den Haag (1.002). In deze drie steden vinden zelfs opgeteld evenveel woninginbraken plaats als in heel Drenthe, Flevoland, Friesland, Overijssel én Groningen samen.

Ingezonden door Independer