Inwoners Oost-Groningen besparen samen ruim 330.000 euro per jaar op hun energierekening

OOST-GRONINGEN – Afgelopen jaar introduceerden de Oost-Groninger gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde: Jouwbespaarcoach. Het doel is om woningeigenaren te helpen met energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Woningeigenaren kunnen onder andere een gratis Energiecoach-gesprek en een Energie Bespaarpakket aanvragen. Samen met de gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen leverde dit afgelopen jaar een besparing op van ruim €330.000,- aan energiekosten per jaar. Daarbij scheelt het jaarlijks 733.719 kg aan CO2 uitstoot.

Bart Huizing (foto) , wethouder Westerwolde, namens de gemeenten: “We vinden het belangrijk, zeker met de stijgende energieprijzen, om inwoners te helpen hun woonlasten zo laag mogelijk te houden. Met de gratis artikelen uit het Energie Bespaarpakket en de handige tips die een Energiecoach geeft, besparen inwoners gemiddeld 134 euro per jaar. Dit is afhankelijk van de woning, de gezinssituatie en wat je zelf al doet. Sommige woningeigenaren zijn al goed bezig en willen vooral van een Energiecoach weten of ze nog iets over het hoofd zien. Maar in enkele gevallen liep de besparing op tot meer dan 300 euro per jaar.”

Ook in 2022 kunnen woningeigenaren meedoen!

In totaal werden ruim 7.000 Energie Bespaarpakketten uitgedeeld via de lokale bouwmarkten of na één van de bijna 800 Energiecoach-gesprekken. Na afloop van het Energiecoach-gesprek is een vragenlijst verstuurd. Hieruit blijkt dat inwoners over het algemeen erg tevreden zijn over de gesprekken, ze waarderen deze met een 7,5. Jouwbespaarcoach blijft ook in 2022 gratis Energiecoach-gesprekken voeren en Energie Bespaarpakketten uitdelen. Woningeigenaren die hier nog geen gebruik van hebben gemaakt, kunnen zich aanmelden via www.jouwbespaarcoach.com.

Gratis hulp bij verduurzamen

Inwoners die overwegen om hun woning te isoleren, kunnen bij Jouwbespaarcoach terecht voor een gratis Quickscan. Dit levert binnen 2,5 uur een bespaarrapport op, waarin wordt aangegeven welke verduurzamingsmaatregelen interessant zijn voor de woning. Inclusief een kostenindicatie, de terugverdientijd en financierings- en subsidiemogelijkheden. Voor inwoners die zich afvragen hoe zij isolatiemaatregelen kunnen financieren wordt later dit jaar de Bespaarcoach geïntroduceerd. Deze gaat samen met de woningeigenaar op zoek naar de meest optimale financieringsmogelijkheid en maakt een financieel plan.

Meer informatie

Kijk op www.jouwbespaarcoach.com voor meer informatie over de gratis hulp. Jouwbespaarcoach is specifiek voor woningeigenaren in Oost-Groningen en is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Oost-Groningen. Wat andere gemeenten doen en de mogelijkheden die woningcorporaties voor huurders bieden, is makkelijk terug te vinden op www.zosimpelalswat.nl.