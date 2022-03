DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sustrum

Vannacht werden politie en de brandweer van Sustrum om 01.40 uur gealarmeerd voor een inzet in de Moorstraße in Sustrum. Daar had een bewoner een pannetje op het vuur vergeten. Hierdoor waren het kooktoestel en de afzuigkap in brand gevlogen. Het vuur breidde zich verder in de woning uit. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te stellen. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 10.000 euro geschat.

Meppen

Tussen dinsdagmiddag en woensdagochtend is bij drie bouwplaatsen aan de Markusstraße en de Habichtweg in meppen in totaal zo’n 100 meter krachtstroomkabel gestolen. De schade bedraagt 1.800 euro.