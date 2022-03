Landschapsbiografie Westerwolde op de shortlist Beste Groninger Boek

GRONINGEN, WESTERWOLDE – De shortlist van genomineerden voor het Beste Groninger Boek van 2022 is bekend. Uit een totaal van 38 inzendingen in de categorie fictie en 27 inzendingen in de categorie non-fictie koos de jury negen boeken die in aanmerking komen voor de prijs. Vijf in de categorie “fictie” en vier in de categorie “non-fictie”. De verkiezing van het Beste Groninger Boek wordt georganiseerd door NOORDWOORD.

Genomineerden fictie:

Ine Boermans: Een opsomming van tekortkomingen (Uitgeverij Orlando)

Lupko Ellen: Als een mot (Uitgeverij Passage)

Auke Hulst: De Mitsukoshi Troostbaby Company (Ambo|Anthos)

Barbara Stok: De filosoof, de hond en de bruiloft (Nijgh & van Ditmar)

Marjoleine de Vos: Hoe verschillig (Van Oorschot)



Genomineerden non-fictie:

Jochem Abbes, Jan Bakker, Bauke Roelevink, Theo Spek, Geert Volders, Ruut Wegman (redactie): Landschapsbiografie Westerwolde (Van Gorcum)

Marleen Dohle, Peter Vroege, Mart Coenders, Jan van Maanen, Matteke Winkel (redactie): Sprekende stenen, Stolpersteine in de Schilderswijk Groningen (Van Gorcum)

Vamba Sherif: Ongekende liefde (De Geus)

Doeke Sijens: De onbekende wereld van Henk Melgers (Uitgeverij kleine Uil)

De prijsuitreiking

De prijswinnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 9 april tijdens een vrij toegankelijke feestelijke bijeenkomst in Forum Groningen. De middag wordt gepresenteerd door Ruth Koop van ‘t Jagt. De prijs voor de twee winnaars is een linosnede, geïnspireerd op de winnende boeken, van de bekende illustrator Anne Ceasar. De jury presenteert in de week voorafgaand aan de prijsuitreiking door middel van korte filmpjes de genomineerde boeken.

De jury

De jury bestaat uit: Douwe van der Bijl (jarenlang bibliothecaris bij de Openbare Bibliotheek, daarna Forum Bibliotheek in Groningen), Ingrid Sibum (verkoper bij boekhandel Van der Velde aan de Grote Markt in Groningen en dit jaar genomineerd voor de titel Boekverkoper van het jaar), Afiena van IJken (kunsthistorica en directeur van de Menkemaborg in Uithuizen) en Clemens Gielingh (werkzaam bij GRAS, het platform voor architectuur en stedenbouw).Voorzitter is Christiaan Klasema, werkzaam in kunst en theater. Als bewoner-eigenaar van Landhuis Oosterhouw in Leens, het voormalige huis van de bekende dichter C.O. Jellema, stimuleerde en faciliteerde hij jarenlang kunstontwikkeling in de provincie Groningen.

Achtergrond

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door NOORDWOORD in de categorieën fictie en non-fictie. In aanmerking komen boeken die zich afspelen in Groningen, die gaan over Groningen en/of die geschreven zijn door een in stad of provincie woonachtige auteur. Voor de titel Beste Groninger Boek 2021 dingen boeken mee die zijn verschenen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

Ingezonden