Opvang Oekraïense vluchtelingen in Pekela

PEKELA – De gemeente Pekela zoekt naar mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Pekela. Via het Rijk en de Veiligheidsregio Groningen is aan gemeenten gevraagd om opvanglocaties beschikbaar te stellen. De gemeente Pekela zet zich hiervoor in en voert op dit moment gesprekken met eigenaren van panden of locaties.

Oekraïense vluchtelingen helpen

Eind februari 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne. Sindsdien ontvluchten Oekraïners het land en komen ook naar Nederland. Het college van burgemeester en wethouders van Pekela wil ook een bijdrage leveren aan goede opvang van hen. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Wij zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne. Wij zijn bezorgd om de mensen in Oekraïne en iedereen die vrienden en familie heeft in dat land. Pekela is solidair en wil de vluchtelingen uit Oekraïne graag helpen door hen opvang te bieden. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden.’’

2000 plekken in de provincie Groningen

Iedere Veiligheidsregio in Nederland is gevraagd om opvangplekken te vinden voor 2000 vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Pekela zoekt binnen haar gemeentegrenzen mee naar opvanglocaties.

Initiatieven om Oekraïners te helpen

Er zijn op dit momenteel veel vragen over initiatieven om Oekraïners te helpen. Wilt u helpen? Of vraagt u zich af wat u kunt doen? Particuliere opvang is mooi maar ook kwetsbaar, kijk daarom eerst op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl.

Ingezonden