Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE DAG | IN HET WEEKEND EEN BUI

Een groot stuk van West-Europa is nog steeds zonnig en droog, pas in Engeland valt er wat regen. Wij hebben nog 2 zonnige dagen tegoed, al drijft er soms wat hoge bewolking over. De temperatuur gaat net als gisteren ook weer snel omhoog, het maximum ligt vanmiddag rond 14 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind, kracht 2 tot 3.

En eigenlijk is er ook morgen nog weinig verandering want de zon heeft ook dan nog de overhand, wel komt er later meer bewolking en morgenavond is het de meeste tijd bewolkt. Middagtemperatuur morgen rond 12 graden en wat meer wind dan vandaag.

Zaterdag is er meer bewolking dan zon en soms kan er ook een kleine bui vallen, maar het is juist weer wat zachter dan morgen: het wordt zaterdagmiddag opnieuw een graad of 14. Zondag is het ongeveer hetzelfde, begin volgende week lijkt het opnieuw droog en zonnig te worden.