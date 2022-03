Wonen in Oldambt nadrukkelijk in de lift



OLDAMBT – De ontwikkelingen rond wonen in de gemeente Oldambt vertonen een positieve trend. De woningprijs steeg de laatste tijd in Oldambt het sterkst; gemiddeld met 30 procent. En de vraag naar woningen neemt fors toe. Wethouder Gert Engelkens denkt aan die vraag te kunnen voldoen: “De komende jaren verwachten we verspreid over Oldambt ongeveer 950 nieuwe huizen te bouwen.”

Programma Wonen

Onderlegger voor de plannen is het Programma Wonen 2021-2026, dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. De vraag naar woningen hangt mede samen met de toename van het aantal inwoners. Voor het vierde jaar op rij nam dat aantal toe, in 2021 met 230. “Wonen in Oldambt zit nadrukkelijk in de lift”, stelt Engelkens dan ook tevreden. De krimp lijkt daarmee definitief voorbij.

Honderden nieuwe woningen

De gemeente verstrekte vorig jaar 297 vergunningen voor het bouwen van nieuwe huizen. Naast een groot aantal nieuwbouwwoningen in Blauwestad (117 vergunde woningen), zijn ook Scheemda (53), Finsterwolde (7) en Midwolda (10) in trek. Winschoten voert met 110 extra woningen de lijst aan. “In de stad ligt de focus op diversiteit, met name in het centrum”, zo benadrukt Engelkens.

In Finsterwolde wordt veel gebouwd in het nieuwbouwplan Hardenberg. In Scheemda laat woningcorporatie Acantus aan de haven appartementen en rijenwoningen bouwen en in Midwolda zijn de tiny houses van Groninger Huis een mooie nieuwe toevoeging. Ook in de kleinere dorpen worden op structuurversterkende plekken woningen toegevoegd. Dit zijn lege plekken in de dorpskernen, waar de gemeente Oldambt ook kavels gaat verkopen.

Vijf à tien jaar

Het Programma Wonen 2021-2026 is geen statisch document, zo benadrukt Engelkens. “Het geeft een richting op basis van de actuele situatie, met tegelijk een doorkijk naar de komende tien jaar. We geven zo concreet mogelijk vorm aan de realisatie van de plannen en sturen actief bij wanneer de woningmarkt daarom vraagt.” Dat doet de gemeente waar wenselijk ook in co-creatie. “Zo staan we ervoor open om met partners te kijken naar mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen voor starters en levensloopbestendige woningen, al is dat in deze tijd niet altijd even gemakkelijk.”

