Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert ook in maart 2022 weer een breed scala aan leuke activiteiten.

20 maart Bourtange: Voorjaarswandeling rondom Bourtange. Ook zo’n zin om er even lekker op uit te gaan? Deze wandeling voert door het ontluikende landschap rondom Bourtange. Samen met onze vrijwilligers gaan we de prachtige ontluikende natuur zien en misschien zijn er al wel veulentjes geboren. We gaan het zien!

Start om 13.30 uur de route start IN de vesting bij het museum Terra Mora. Stevige waterdichte schoenen zijn echt gewenst, de afstand is 8 km. Voor rolstoelen niet geschikt, kinderen zijn welkom mits ze de afstand kunnen volhouden.

21 maart Nuis: Lezing Natuur in de Onlanden. Onze oud collega René Oosterhuis vertelt vol enthousiasme over de natuurotwikkeling in de Onlanden. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd en wat kunnen we voor de toekomst verwachten. Middels mooie foto’s zal René wat vertellen en kunnen er vragen gesteld worden.

Start om 20.00 uur De Vrijborg, Nieuweweg 80 te Nuis. Kosten zijn 6 euro p.p. voor beschermers, voor niet beschermers 7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar 6 euro.

23 maart Garsthuizen: Lezing: boerderijen en molens in het Fivel gebied. Het gevoel van een oude boerderij binnen stappen en willen weten wie daar heeft gewoond en hoe. Dat gevoel komt aan bod tijdens deze lezing en vertelt vele verhalen over de geschiedenis van diverse boerderijen waaronder De Occo Reintiesheerdt, De Haver en Plaats Melkema. Verteller is Reinder de Vries.

Start om 20.00 uur Dorpshuis ’t Binhoes, Smydinghweg 3 te Garsthuizen. Gratis deelname.

