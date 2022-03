Liesbeth zoekt hardloopmaatjes

VLAGTWEDDE – Liesbeth uit Vlagtwedde is op zoek naar hardloopmaatjes.

Liesbeth is nog niet zo lang geleden in Vlagtwedde komen wonen. In haar vorige woonplaats liep ze elke week op recreatief niveau hard, met interval trainingen en oefeningen. Dit wil ze graag weer oppakken.



Omdat ze het gezelliger en meer stimulerend vindt, is ze op zoek naar hardloopmaatjes, om een hardloopclubje op te richten. Wie heeft er zin en tijd om gezamenlijk minimaal een keer per week te gaan hardlopen in combinatie met oefeningen?

Stuur een mail hardlopen.vlagtwedde@outlook.com

Sportieve groet van Liesbeth