Media Ukkie Dagen in de Bibliotheken van Westerwolde

WESTERWOLDE – Schermtijd is voor kinderen een feest, maar hoe zorg je dat het leuk én veilig is? De bibliotheek besteedt aandacht aan mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar en geeft tips over mediagebruik.



Tijdens de Media Ukkie Dagen die van 25 maart – 1 april zijn, staan we hierbij stil. Dat doen we in de vorm van Ouder- en kinduurtjes en Proeverijen voor professionals.

Ouder- en Kinduurtjes

Op onze ouder- en kinduurtjes ontdek je samen met je kind op een praktische en speelse wijze hoe je met media kunt voorlezen, kijken en luisteren. Kom naar de bibliotheek op:

30 maart 10.00- 11.00: Bibliotheek Blijham

31 maart 10.00- 11.00: Bibliotheek Ter Apel

1 april 10.00- 11.00: Bibliotheek Vlagtwedde



Proeverijen voor Professionals

De proeverijen voor professionals zijn voor pedagogische medewerkers en in deze bijeenkomsten gaan we o.a. in gesprek over hoe je als professional media bewust kan inzetten of je les verrijken? De proeverijen worden gehouden op:

5 april 16.00- 17.30 uur: Bibliotheek Blijham

5 april, 19.00- 20.30 uur: Bibliotheek Bellingwolde

7 april, 16.00- 17.30 uur: Bibliotheek Ter Apel

7 april, 19.00- 20.30 uur: Bibliotheek Vlagtwedde

Toegang is gratis, wel graag even aanmelden via www.biblionetgroningen.nl/agenda.

