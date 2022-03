Molensloot met hulp van Acantus en medewerkers van SWW en cliënten van Kraaiennust van de Kraaikampweg doen mee aan NL DOET

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZONNIG | IN HET WEEKEND EEN BUI

Het wordt vandaag nog een mooie zonnige dag, want pas vanavond raakt het bij ons bewolkt. Maar heel warm is het niet met een maximum rond 11 graden en vanmiddag windkracht 4 tot 5 uit het zuidoosten. Het is daardoor ook nog een beetje schraal: de luchtvochtigheid ligt vanmiddag tussen 40 en 50%.

Vannacht raakt het bewolkt en dit weekend is het dan ook wisselend met vrij veel bewolking, en af en toe de zon die er doorheen komt. Morgenochtend zou een drup regen kunnen vallen, verder is het dit weekend overwegend droog. Het wordt ondanks de bewolking een paar graden zachter met een maximum morgen rond 14, en zondag zelfs rond 16 graden.

Ook maandag en dinsdag is het nog een beetje wisselend met weliswaar zonnige perioden, maar ook kans op een bui. Vanaf het midden van de week zal het opnieuw de meeste tijd zonnig zijn. Het wordt dan ook weer wat warmer met een maximum van 15 tot 17 graden.