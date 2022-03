Ommelander Ziekenhuis veilt ruim 100 kunstwerken voor Oekraïne

SCHEEMDA – Vanaf vrijdag 11 maart veilt het Ommelander Ziekenhuis een week lang ruim 100 kunstwerken. Het gaat om kunstwerken die voorheen in de voormalige ziekenhuizen St. Lucas in Winschoten en Delfzicht in Delfzijl hebben gestaan of gehangen. Het gaat voornamelijk om schilderijen, enkele beelden en een keramische pot. De gehele opbrengst van de veiling schenkt het ziekenhuis aan Giro 555. Deze veiling is de klap op de vuurpijl in de reeks van acties die het Ommelander Ziekenhuis deze week organiseerde.

Hennie Sanders, bestuursvoorzitter: “Dat ook ziekenhuizen worden getroffen, daar hebben wij geen woorden voor. We zetten met deze veiling, het doneren van medische hulpmiddelen en de acties van de medewerkers alles op alles om zoveel mogelijk te kunnen doen voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog.”

Vrijdag 11 maart, vanaf 16.00 uur, kan er op de kunstwerken geboden worden via onlineveilingmeester.nl. De veiling sluit op donderdagavond 17 maart. Hoe de veiling in z’n werk gaat, leest u hier.

Ingezonden