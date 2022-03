Persoon met nepvuurwapen dringt het Harens Lyceum binnen

HAREN – Rond het middaguur is een persoon met een nep vuurwapen het Harens Lyceum binnengedrongen.

Vanmiddag rond 12:00 uur was er sprake van een verdachte situatie bij het Harens Lyceum aan de Kerklaan in Haren. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse.

In de school hebben ze een persoon met een nepvuurwapen, dat niet van echt was te onderscheiden, aangehouden. Deze persoon had zijn gezicht en hoofd bedekt. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.