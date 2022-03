PvdA Pekela blikt terug op het verkiezingsdebat gisteravond in De Binding

OUDE PEKELA – Donderdagavond was het laatste verkiezingsdebat van de lijsttrekkers van PVV, CDA en PvdA. Dit werd in De Binding georganiseerd door RTV Westerwolde. PvdA Pekela blikt met onderstaand ingezonden artikel terug op deze avond.

Omdat lokale partijen en afdelingen alleen over lokaal willen gaan, hoeven we gelukkig de standpunten van de landelijke niet aan te horen. PVV lijsttrekker Arthur van Dooren nam op bijzondere wijze afstand van zijn landelijke roerganger. Op een vraag van het CDA stelde van Dooren nadrukkelijk dat hij lokale politiek voert voor de Pekelders. Waarom hij dan wel als naamvoering PVV gebruikt, is dan wel vreemd.

Gelukkig stelde hij zich milder op over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zijn geen gelukszoekers en moeten we dus opvangen. Tja, Arthur is zich goed bewust van het sentiment onder de kiezers.

Arthur is goed geschoold en welbespraakt en laat af en toe zien dat de truc van debatteren een middel kan zijn. Om nou het ouwe koeien truc van “noem mij 1, ach twee, ach 1 punt” te gebruiken om eigen besluitvaardigheid te verdoezelen is knap, maar houdt in de besluitvorming in de Gemeenteraad geen stand. Daar wordt van ons verwacht dat we zaken beoordelen, controleren en met voorstellen komen. Voorstellen, daar hoort ook een financiële onderbouwing bij en dat vergeet de PVV meestal. De PVV wil dit en we hadden het niet zo gedaan, allemaal dooddoeners, waar ze zelf de afgelopen vier jaar de etalage van waren.

De PVV vindt ook dat 3 wethouders te veel van het goede is in de Pekela’s. De norm is 20 % van het aantal raadszetels, met een minimum van 2 wethouders. Pekela voldoet daar aan en is niet afwijkend van al die andere Gemeenten. Bij parttime wethouders mag het percentage zelfs nog iets meer zijn.

Mogen we ervan uitgaan dat de PVV, mochten ze kunnen deelnemen aan een coalitie, het geen probleem vinden om geen wethouder te leveren? De PvdA gelooft er niets van!

Het CDA, met lijsttrekker Feike Oppewal, was ook nadrukkelijk van de partij. Deze nieuwkomer van het CDA is niet zo nieuw in de politiek als hij zich voordeed. Als je zegt dat je al bijna 40 jaar achter de schermen meedoet, zal hij zeker invloed hebben gehad op de CDA-ers in de huidige raad. Oppewal introduceerde zichzelf als zeeman die huisarts is geworden. Hij heeft zelfs een monsterboekje, en wil waarschijnlijk daarmee de coalitie binnenvaren. Oppewal opende met het punt dat hij het vreemd vond dat de PvdA niet mee was gegaan in een onderonsjevoorstel, 2 weken voor de verkiezingen. Hij wilde al vooraf een raadsakkoord vastleggen waar de partijen zich aan kunnen vastklampen. Volgens de PvdA draagt dit nergens toe bij. Wij beoordelen op inhoud, voor en na de verkiezingen, dus afspraken heeft dan geen meerwaarde.

Het CDA deelt het Wonen, Wonen, Wonen punt van de PvdA. Eigenlijk zijn alle partijen het daar wel over eens. Je zou ook een flater slaan als je Pekela leeg wil laten lopen door onze woningen te laten afbreken door de “Acantussen” en er niets voor terug eist. De PvdA wil de krimp van het verleden omdraaien en Pekela aantrekkelijk maken voor bedrijven. Net als de PvdA sprak het CDA zich ook uit als voorstander van het terug halen van Technisch Onderwijs. Jongeren moeten kansen krijgen op banen, wonen en prettig vertoeven in de Pekela’s.

De PvdA hoopt op een hoge opkomst zodat de Pekelder bevolking goed wordt vertegenwoordigd in de nieuwe raad en op basis daarvan te vormen college van Burgemeester en Wethouders. Het zal erg spannend worden omdat een aantal landelijke partijen klip en klaar adviseren om geen coalitie aan te gaan met de PVV en FvD. De PvdA Pekela vindt het niet nodig om daar nu al een standpunt over in te nemen. We wachten af wat de kiezers laten zien door middel van de verkiezingsuitslag. Komt de PvdA in de positie, en dat willen we natuurlijk heel graag, nagaan of de vast te leggen uitgangspunten passen bij onze principes en uitgangspunten van de andere partijen. We hebben een kritische achterban die hierover mee zal beslissen.

Ga in ieder geval stemmen, dan weten jij en ik waar we aan toe zijn!

Ingezonden door Reiny Kuiper, no. 1 PvdA lijst 3