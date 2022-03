Wandelboulevard Havenkwartier gereed

Tjeerd van Dekken en Geert Engelkens op het nieuwe bankje in het Havenkwartier in Blauwestad. Foto: Provincie Groningen

BLAUWESTAD – Vanmorgen hebben wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt en gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen officieel de wandelboulevard van het Havenkwartier Blauwestad geopend. Dat deden zij door het planten van de laatste struiken en het plaatsen van een social sofa.

Wandelboulevard

Bij de doorontwikkeling van het Havenkwartier is ervoor gekozen om de wandelboulevard en het parkeerterrein opnieuw in te richten met een kwaliteitsniveau dat beter aansluit op de omliggende gerealiseerde woonstraten. Het resultaat is een prachtige wandelboulevard, aangelegd in gebakken straatmateriaal en voorzien van laanbeplanting en authentieke rozen uit Winschoten.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Door kwaliteitsimpulsen zoals het aanleggen van extra groen, nieuwe vaarwegen en bruggen wordt Blauwestad steeds aantrekkelijker voor bewoners en toeristen. Maar ook de omliggende dorpen en Winschoten profiteren hiervan. Dat is en blijft onze inzet. De wandelboulevard die net is opgeleverd is een prachtig voorbeeld van zo’n kwaliteitsimpuls”.

Wethouder Gert Engelkens: “Steeds meer mensen uit de directe omgeving én daarbuiten maken gebruik van de voorzieningen van Blauwestad. Bijvoorbeeld om een rondje te fietsen of een terrasje te pakken. De wandelboulevard is nu op hoogwaardig kwaliteitsniveau afgewerkt. Hiermee wordt het Havenkwartier voor alle bezoekers een nóg aantrekkelijker gebied om te verblijven”.

Start nieuwe woonwijk, vaarroutes en bruggen

In het Havenkwartier-Midden wordt een nieuwe woonwijk aangelegd; een combinatie van vrijstaande en 2 onder 1 kap woningen in de jaren 30 stijl. In dit gebied komen ook enkele watergangen om nog meer recreatieplezier in het Havenkwartier te brengen. Om door de woonwijk een extra vaarroute te creëren was de steiger tussen het Strand-Zuid en de wandelboulevard een obstakel. Door een draaibaar deel in de steiger aan te brengen is dat opgelost. De steigerbrug is bijna gereed, maar heeft vertraging opgelopen door corona. In het verlengde van de Pieter Smitbrug ligt tussen de woongebieden Park en Havenkwartier een dam die wordt vervangen door een brug. Op deze manier ontstaan nog meer vaarroutes. De brug krijgt een aantal uiterlijke kenmerken van de Pieter Smitbrug mee om de verbinding van de gebieden te accentueren. De planning is om in het 3e kwartaal van 2022 fysiek te starten met de aanleg.

