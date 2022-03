Westerwolde op strijdlust naar gelijkspel tegen TWEDO

VEENOORD – Op een hobbelig en dus uitermate slecht bespeelbaar veld binnen de speedway- en schaatssintelbaan in Veenoord / Nieuw-Amsterdam, boekte Westerwolde donderdagavond 10 maart een klein resultaat. Na een rommelige wedstrijd, waarin Twedo gemiddeld de iets betere ploeg was, trok Westerwolde uiteindelijk een 1 – 1 gelijkspel over de streep. Door het gemis van vijf basisspelers moest de elf van trainer Richard Streuding behoorlijk op de kop worden gezet, maar het moet gezegd, de vervangers weerden zich op een prima manier. Maar de vele personele wijzigingen mogen niet als excuus worden gebruikt, want ook Twedo zal op deze doordeweekse avond vast en zeker met dezelfde “problematiek” te maken hebben gehad. Mede gelet op bovenstaande en de entourage waarin de wedstrijd werd afgehandeld, was het een duel tussen de nummers twee en vier op de ranglijst om eigenlijk maar snel te vergeten.



Na het eerste fluitsignaal en een fase van aftasten was het Twedo dat steeds meer grip op de wedstrijd kreeg. Een aantal overtredinkjes en een serie uitstekende parades van de laatste weken in prima vorm verkerende doelman Rudie Bergman, zorgden ervoor dat de stand lang in evenwicht bleef. In de 28e minuut leek daar verandering in te komen toen scheidsrechter Lubberts na een overtreding binnen het strafschopgebied door captain Rudolf Riks op een van de voorwaartsen van Twedo, dit met de meest zware sanctie bestrafte. De overigens door Daniël Mulder goed ingeschoten strafschop werd echter op overtuigende wijze door Bergman gestopt. Bij een van de sporadische tegenaanvallen van Westerwolde werd Merill Wakker op ongeveer 25 meter van het doel op onreglementaire wijze afgestopt. Arjen Heidekamp ontfermde zich over de bal en waarschijnlijk heeft doelman Manting van Twedo de bal alleen maar horen voorbij komen. Als een streep verdween de bal achter de goalie van de thuisclub: 0 – 1. Met dit mooiste moment van de wedstrijd scoorde de middenvelder, die na enig blessureleed steeds beter zijn draai lijkt te vinden, zijn vijftigste treffer op seniorenniveau. Hiermee behaalde hij zijn tweede “ster”. Tot de rust bleef Westerwolde vrij gemakkelijk overeind en derhalve kon de arbiter beide teams met een 0 – 1 ruststand naar de thee sturen.



In de tweede helft een sterk aandringend Twedo, dat uit alle macht probeerde de gelijkmaker te forceren. Met enig kunst- en vliegwerk bleef Westerwolde lang overeind, waardoor lichte frustratie bij Twedo steeds meer zichtbaar werd. Waar Westerwolde gele kaarten kreeg voor o.a. tijdrekken en het wegtrappen van een bal, bleven zwaardere overtredingen van de kant van Twedo onbestraft. Toch wist de ploeg van trainer Jannes de Lange diep in de tweede helft de gelijkmaker te scoren. Vanuit een scrimmage wist Dimitri Lazaridis de bal in de 78e minuut het beslissende tikje te geven, waardoor de bal in de voor Twedo rechterbenedenhoek hobbelde. Maar met de nodige strijdlust bleef Westerwolde in het restant van het duel keurig overeind en konden de Vlagtwedders uiteindelijk met een punt de terugreis aanvaarden.



Aan diezelfde terugreis kon ook door de drie (!) meegekomen supporters van Westerwolde worden begonnen. Dit in de wetenschap dat Westerwolde na deze avond wel meer verliespunten heeft dan Sellingen en FC Ter Apel ‘96, maar voorlopig nog steeds op de vierde plaats staat in de derde klasse C. Om die reden is de eerstkomende wedstrijd van de rood-witten dan ook een belangrijke. Komende zondag 13 maart wacht in Ter Apel de plaatselijke FC. Dit in de hoop dat er, zonder anderen tekort te doen, weer meer spelers inzetbaar zijn dan deze avond het geval was. Want twee wisselspelers in een dergelijk zwaar duel is toch wel enigszins aan de magere kant.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Thorben Hulsman – Rik te Velde (72e min. Martin Boer) – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Arjen Heidekamp – Lars van Ravenhorst – Merill Wakker – René v.d. Laan – Ben Ophof (80e min. Tex van Kalmthout) – Joan Solano



Scheidsrechter: dhr. J. Lubberts

Amusementswaarde: 6 Toeschouwers: 45 (waarvan drie uit Vlagtwedde / Bourtange)

