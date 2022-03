Westerwoldse Monique presenteert Engelstalige debuutthriller

GRONINGEN, WESTERWOLDE – De 41-jarige Westerwoldse Monique Birgitte presenteert vrijdag 11 maart haar debuutboek ‘Woven’, een Engelse thriller. Het meeslepende murder-mystery boek met een vleugje romantiek en humor is begin dit jaar op de Nederlandse markt gekomen.

Monique vertelt op een beetje een mysterieuze manier waar haar boek over gaat, ze wil tenslotte niet de clue van het verhaal verklappen: ‘Het hele boek is eigenlijk een ‘who’s done it?’. Je volgt een politiedetective die steeds meer informatie krijgt, waardoor de lezer wordt meegenomen in het oplossen van het puzzelstuk. Je wordt continu op een andere spoort gebracht waardoor je tot het eind eigenlijk blijft gissen. Het is een boek met ook een beetje romantiek en humor erin, waardoor het best wel een beetje een vreemde combinatie is.’

Gedachte over neefje

De inspiratie voor het verhaal haalde ze uit een gedachte over haar neefje: ‘Ik had voor dat ik ging slapen een hele mooie gedachte over mijn neefje Niels, aan hem heb ik het boek ook opgedragen. De volgende ochtend werd ik wakker en ik dacht: ‘wow als die mooie gedachte waar zou zijn en het zou ten kwade gebruikt worden, dat zou een gave film zijn.’ En toen bedacht ik: ik kan natuurlijk beginnen met het schrijven van een boek. Het leuke was, ik begon eigenlijk met het einde, dat had ik al in mijn hoofd. Dat was een mooie stip op de horizon om naar toe te schrijven.’

Droomscenario

Monique had vroeger niet persé de ambitie een boek uit te brengen, maar nu het zover is voelt het toch wel als een droom. Ze vertelt dat ze onder andere door Ernest Hemingway, een Amerikaanse schrijver, een bepaald scenario in haar hoofd had ontwikkeld: ‘Hij staat erom bekend dat hij veel in Havana, Cuba, in van die cafeetjes aan het schrijven was. Ik was een keer op Cuba en daar zie je in bepaalde cafeetjes zijn foto hangen waarop hij in dat specifieke café aan het schrijven is. Toen zag ik het voor me: hoe gaaf is het om lekker te reizen en een boek te schrijven?

Reizen en schrijven

De wereld rondreizen en tegelijkertijd schrijven heeft Monique uiteindelijk gedaan met ‘Woven’. Met dit boek is ze begonnen in Groningen. ‘Vervolgens ben ik naar Azië vertrokken, daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Vietnam. Verder heb ik geschreven in Thailand, Myanmar, Maleisië, Cambodja en Laos. Vervolgens ben ik weer teruggegaan naar Nederland en toen ben ik daarna weer doorgegaan naar de Dominicaanse Republiek, waar ik vier maanden in een appartementje heb gewoond en echt specifiek aandacht heb besteed aan mijn boek. Toen ben ik nog doorgegaan naar Guatemala.’, somt Monique op.

Creatief proces

Ze vertelt dat schrijven voor haar een creatief proces is wat ze niet afdwingt: ‘Ik heb alleen aandacht aan mijn boek gegeven wanneer ik in die stemming was en ik eenmaal lekker in de flow zat. Dat betekent dat ik soms tot drie of vier uur s ’nachts aan het schrijven was. Maar ik stond ook wel eens om 6 uur op om lekker te gaan schrijven.’ Hierdoor is voor Monique het schrijven van dit boek ook een lang proces geweest: ‘Ik ben geloof ik in 2011 begonnen. In de loop van de jaren zette ik het elke keer een soort van in de koelkast.’

Hernieuwde energie

Het schrijven van ‘Woven’ heeft Monique hernieuwde energie gegeven: ‘Ik dacht ik ga meteen weer beginnen met schrijven.’ In het dagelijks leven is ze veel bezig met het thema ‘energie’. Ze heeft zelf een burn-out gehad. Daar heeft ze veel van geleerd en die lessen wil ze aan anderen meegeven zodat ze zichzelf kunnen helpen. Hierin geeft ze trainingen. Ze legt uit: ‘Ik geloof er heel erg in dat de enige persoon die jou kan vertellen wat je nodig hebt, jijzelf bent. Het is voor mij erg belangrijk om dat te leren herkennen en daar waardevol en liefdevol mee om te gaan.’ Monique vertelt dat ze over dit onderwerp een boek wil gaan schrijven: ‘Dat is dan allemaal een beetje op andere vlakken van het thema energie gericht.’

Wees er online bij om 16:00 uur op: Woven the book launch première

Ingezonden door Kim Bos