Bruggen in Pekela houden de gemoederen bezig

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PvdA Pekela over de bruggen in deze gemeente. Gemeente Pekela wil het aantal bruggen reduceren. Er zullen dan nog 13 van de 34 beweegbare bruggen over blijven. 'Door het aantal bruggen te verminderen is er de mogelijkheid om die bruggen grondig aan te pakken en in de toekomst te onderhouden en de vaarroute door Pekela te behouden', vertelde wethouder Jaap van Mannekes.



“Het blijft een hot item onder een aantal mensen en dat is ook best begrijpelijk. De raad van Pekela heeft met grote meerderheid ervoor gekozen om dit probleem financieel verantwoord en toekomstbestendig aan te pakken.

SP, SVP, PVV, PvdA, CDA en VVD hebben zich allen achter het voorstel van het college geschaard. In het raadsvoorstel stond opgenomen dat burgerraadpleging over de wijze waarop, welke, wanneer etc. als onderdeel van het plan, zal worden nageleefd.. Dat is goed besturen en verantwoordelijkheid nemen voor het huishoudboekje van Pekela.



GroenLinks was als enige tegen het besluit. Zij wilden het over de verkiezingen heen tillen. Waarom eigenlijk? Alle partijen durfden de beslissing nu te nemen en zullen dat weloverwogen hebben gedaan. Gaat GroenLinks ervan uit dat ze in een nieuwe coalitie op basis van de verkiezingen, een andere draai aan het probleem kunnen geven? En daarmee hun eigen voorwaarden kunnen opleggen aan de potentiële coalitievormers? Dacht het niet. SVP, PVV, PvdA. VVD en het CDA hebben een uitgangspunt op dit gebied, na gedegen afweging, die echt niet zal veranderen na de verkiezingen. Het commentaar van GroenLinks is dus kansloos en snijdt geen hout en zal een geldverslindende en in haveloze staat verkerende brug niet redden! Graag verwijs ik ook nog naar onze reactie eerder op onze site pvda.pekela.nl



Voor wat betreft de euro’s zal GroenLinks het niet anders kunnen doen dan nu is besloten. De Pekelders kunnen meedenken en meedoen hoe dit zo goed mogelijk kan worden aangepakt en ja, er zullen vervelende keuzes moeten worden gemaakt. Maar dat moet je soms ook met je eigen huishoudportemonnee!”, aldus Jeroen Roorda,

Raadslid PvdA en nr. 2 op PvdA lijst 3.

