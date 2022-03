Maatjes geven mensen nieuwe moed en energie

EMMEN – Gezellig samen een terrasje pakken, al keuvelend door de bossen sjouwen. Met de lente in aantocht is samen fijne dingen doen een leuk vooruitzicht. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd.

Veel mensen staan er alleen voor. Ze missen bijvoorbeeld zelfvertrouwen om vriendschappen te sluiten of zitten in een sociaal isolement. Corona heeft dit alleen maar erger gemaakt. Het Maatjesproject van Humanitas biedt uitkomst. Een vrijwilliger gaat een paar keer per maand samen met iemand – de deelnemer- ergens heen, wandelen of gewoon even gezellig bijkletsen. Diegene komt dankzij de vrijwilliger weer onder de mensen.

Gezellig

Anita Haas uit Emmen is al jaren vrijwilliger bij Humanitas. Twee keer per maand gaat ze met plaatsgenote Loes Jansen op pad. “Even koffiedrinken, wandelen. We bepalen het ter plekke. Niets moet alles mag. Het is gezellig en een leuke manier voor de deelnemer om nieuwe mensen te leren kennen. De deelnemer wordt zo gestimuleerd weer contacten aan te gaan”. En ze doet er iets goeds mee, want Loes Jansen geniet van de uitjes met haar vrijwilliger. Loes zegt: ‘Het is belangrijk, want anders zit ik alleen thuis. Je komt weer onder de mensen en kunt je verhaal kwijt. Ik krijg er nieuwe moed en energie van.’

Getraind

Nieuwe vrijwilligers, maar ook deelnemers zijn hard nodig volgens bestuurslid Zwaan Evenhuis van Humanitas Emmen/ Borger -Odoorn. ‘Steeds meer mensen raakten hun sociale contacten kwijt. Humanitas staat voor hen klaar maar de vraag is groot en het aantal vrijwilligers is helaas beperkt”. Nieuwe vrijwilligers worden getraind voor ze ingezet worden en krijgen regelmatig bijscholingscursussen aangeboden.

Deelnemer of vrijwilliger worden? Mail naar: maatjes.emmen@humanitas.nl of bel naar: 06-46 35 33 90. Kijk voor meer info op website: https://www.humanitas.nl/afdeling/emmen.

Ingezonden