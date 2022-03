VALTHERMOND, ANLOO, GASSELTERNIJVEEN – ‘On Tour in Drenthe’ met het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën is een tweedaagse concerttour dat zich afspeelt op meerdere bijzondere cultuurhistorische locaties met een rijke geschiedenis. Een concerttour waarbij jij je de keuze hebt om één of meerdere van de drie locaties te kunnen bezoeken.

Te beginnen op 26 maart in de late ochtend om 11:30 uur met prachtige werken voor hout- en koperblazers van componisten als o.a.: Prokofiev, Strauss, Gabrieli, Gounod en Jones in de monumentale kerk: Cultureel Centrum no.11 in Valthermond.

Dezelfde middag, op 26 maart, kan je om 15:30 uur aanschuiven in het schip van de uit de 11e eeuw stammende en indrukwekkende Magnuskerk, Kerkbrink 1 te Anloo, In deze imposante kerk dat uitgerust is met fraaie fresco’s, treden strijkers aan om je mee te voeren in de wereld van de klassieke muziek. Zo zal ‘On Tour in Drenthe 2’deze middag worden afgesloten met het prachtige ‘The Prayer’ van componist Ernest Bloch.

De tweede dag wordt om 15:30 uur ‘On Tour in Drenthe3’ (27 maart) meeslepend voortgezet in de uit 1859 stammende PKN kerk, te Gasselternijveen, gelegen aan de Vaart 3. Dè plek waar aan het eind van de 17e eeuw al werd gepredikt.

Gasselternijveen, eens een zeevarend dorp waarvan de sporen nog altijd zijn terug te vinden in o.a. één van de windwijzers middels een afgebeeld schip. Binnen deze kerk met al zijn historie, zullen strijkers, hout- en koperblazers uit het orkest van de Veenkoloniën, het VKSO o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher aantreden voor de uitvoering van magistrale werken van o.a. Prokofiev, Grieg, Strauss en Gounod.

Ook hier zal Christiaan van Hemert het prachtige ‘The Prayer’ van componist Ernest Bloch gestalte geven in deze tot Beschermd Rijksmonument benoemde kerk.

Voor meer info: www.vkso.nl

Ingezonden