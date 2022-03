Poëzie en Muziek in Kloosterkerk Ter Apel

TER APEL – In het kader van de expositie Tijd en Eeuwigheid in het Museum Klooster, wordt in samenwerking met het Museum een middagvoorstelling Zin in Poezie en Muziek georganiseerd.Pianiste Gonnie Folkeringa en Melle Leffers nemen u mee op de vleugels van passende gedichten en ontroerende klanken.

Uitgangspunt is de nuchtere conclusie van de Bijbelse Prediker: ‘alles heeft zijn tijd’. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Ons leven bestaat uit tijden. Goede tijden, slechte tijden. Prediker adviseert om van dat leven dan maar het beste te maken, maar ook de tijd te nemen voor wat je meemaakt. Rouw als je verdriet hebt, maar geniet als er wat te genieten valt. En dat laatste zullen we zeker doen wanneer Gonnie en Melle hun klanken en gedichten ten gehore brengen.

Wilt u vooraf de expositie bekijken? Dan kunt u via het museum naar binnen. Voor alleen de voorstelling is de ingang via de lekenkerk.

Ingezonden