The Serenade Sisters bezingen de Drentse bevrijding

DRENTHE – Op 18 maart 2022 komt ‘Requiem Azem’ uit, de nieuwe single en videoclip van The Serenade Sisters. Het is een ode aan hen die hun leven gaven voor vrijheid. ‘Requiem Azem’ vertelt een verhaal over de bevrijding van Drenthe rond 10 april 1945. Het indringende lied is gearrangeerd voor vier stemmen en strijkers en is gefilmd op het Zeijerveld. De historische gebeurtenissen krijgen nu onverwacht een hartverscheurende dubbele laag.



In de afgelopen twee jaar arrangeerde het Drentse vocale kwartet het lied vierstemmig, nam het op in de studio en filmde een videoclip op het Zeijerveld bij de plek waar het verhaal zich afspeelt. Vanaf 18 maart is de single te beluisteren op alle streamingsplatforms en radio en tevens te zien op onder andere Youtube. De dames zingen hun nieuwe single op 10 april 2022 ook live op een aantal locaties in Drenthe, de dag waarop Drenthe in 1945 werd bevrijd.



Aanloop en verhaal

Vlak voor de eerste lockdown in februari 2020 zingen The Serenade Sisters ‘Requiem Azem’, een lied van Drents liedjesschrijver Frans Westenbrink, voor het eerst op een podium. Dit gebeurt in Assen tijdens de boekpresentatie van het boek ‘De Franse para’s in Drenthe’ van schrijver Harold de Jong. Het lied brengt een ode aan onze bevrijders, in dit geval de Syriër Ibrahim Azem, één van de Franse parachutisten. Het lied raakt op die dag veel aanwezigen omdat sommige van hen hier direct of indirect mee te maken hebben gehad. Het thema ‘sterven voor de vrijheid van een ander’ maakt indruk.



Opnemen

De vrijheidstour van de vier zangeressen die na dit optreden in april 2020 door de provincie en langs gemeenten zou volgen, wordt door het coronavirus helaas in zijn geheel afgeblazen. Ook in 2021. The Serenade Sisters besluiten niet stil te gaan zitten en werken in de hieropvolgende periode aan een studioopname, met hulp van het kunstproject ‘Wroeten’. Musicus en soundengineer Sebastian Demydczuk schrijft een strijkersarrangement met indringende snaredrum. In de zomer van 2021 nemen de sisters vervolgens met filmmaker Iris Sijbom een videoclip op in het Zeijerveld nabij Assen. Dit is precies de locatie waar ‘de Franse para’s’ uit de lucht zijn neergedaald in de nacht van 8 april 1945.



Oekraine

The Serenade Sisters besluiten in 2021 om de release van Requiem Azem te plannen op 10 april 2022, in de hoop dat dan de coronacrisis na twee jaar wel voorbij zal zijn. Niet wetende dat er dan een verschrikkelijke oorlog zal zijn losgebarsten in Oekraïne.

Dat er nu wederom mensen echt moeten vechten voor de vrijheid van hun land vinden de zangeressen hartverscheurend en moedig. De historie krijgt nu ineens een hartverscheurende dubbele laag. Vandaar dat The Serenade Sisters dit lied opdragen aan hen die hun leven riskeren voor de vrijheid. ‘Requiem Azem’ is daarmee bij uitstek een ode aan de vrijheid, toen en nu.



Over The Serenade Sisters

The Serenade Sisters bestaat uit de zangeressen Josien van Beek, Liesbeth Korpershoek, Margot Kriek en Martijje Lubbers. Naast een vrijheidsprogramma, geven ze regelmatig voordeurserenades en andere concerten. Meer informatie is te vinden via de website van The Serenade Sisters. www.theserenadesisters.nl / mail: info@theserenadesisters.nl

