Tik Tok Tammo doet tijdens zijn Klokje kroegentour café Brio aan

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 12 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REDELIJK WEEKEND | ZACHT WEER

Het weerbeeld is veranderd maar beroerd is het dit weekend niet want regelmatig is er wat zon, afgewisseld door bewolkte perioden. Het is overwegend droog, er staat een matige zuidelijke wind, en het is ook zacht: de maximumtemperatuur is vandaag en morgen zo’n 15 graden. Minimumtemperatuur is vannacht een graad of 5.

Maandagnacht passeert een kleine storing met veel bewolking en enkele buien, maar overdag is het droog. Dinsdag is er opnieuw kans op een bui maar daarna lijkt er opnieuw een oost- tot zuidoostenwind te komen. Dat zou weer een aantal dagen droog en zonnig weer gaan betekenen.

De middagtemperaturen liggen in het begin van de volgende week op 12 á 13 graden, maar daarna zal het gaan stijgen tot ongeveer 16 graden. Het mooie lenteweer van deze maand is dus nog niet op.