Janick Lanting uit Bad Nieuweschans naar NK sneldammen

BAD NIEUWESCHANS – De 15 jarige aspirant Janick Lanting uit Bad Nieuweschans is er zaterdag 12 maart in geslaagd zich te plaatsen voor het NK sneldammen op zaterdag 11 juni, waarschijnlijk in Utrecht. Algeheel kampioen werd zoals verwacht GMI en wereldkampioen “gewoon” dammen Roel Boomstra uit Groningen.

Dit kwam tot stand op de Provinciale kampioenschappen sneldammen in Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Zaterdag 12 maart werd dit een gezamenlijke titelstrijd voor zowel de Groningse als Drentse dammers, waarbij werd gestreden in de senioren-, junioren- en aspirantenklasse. De senioren kenden 3 zogenaamde ratinggroepen, namelijk groep A boven de 1100 ratingpunten, 900 – 1100 punten B-groep en tenslotte de C-groep tot 900 KNDB ratingpunten. Deze handelswijze is tevens van toepassing bij het NK sneldammen.

Sneldammen

De 45 deelnemers werkten in één groep 12 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”. Bij het “Zwitsers systeem” bepaald de computer (lees: toernooimanager) na 2 ronden de wedstrijden, waarbij zoveel mogelijk de deelnemers met gelijk aantal punten tegen elkaar uitkomen. Dit gezamenlijk kampioenschap van de Drentse Dambond (DDB) en de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) kende sowieso een sterk veld gezien de gemiddelde KNDB rating van 1031 punten.

Sterk optreden vijftal Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was zaterdagmorgen met een vijftal leden afgereisd naar het Hogeland in Warffum en kon terugzien op een goed toernooi. Jakob Pronk (rating 1194 punten) uit Winschoten legde keurig beslag op de derde plaats in het algemeen klassement met 16 punten uit 12 partijen. In de B-groep werd Geert Lubberink (981 ratingpunten) uit Winschoten 4e met een 50% score, dus 12 punten. In dezelfde groep toucheerde Han Tuenter (923 ratingpunten) uit Westerlee 11 punten. Jan Starke (878 punten) uit Oude Pekela kwam in de C-groep tot een uitstekende 2e plaats, nipt achter de kampioen Jack Westerdijk uit Delfzijl. Beide hadden namelijk 11 punten gescoord, echter de weerstandpunten waren in het nadeel van Jan Starke. Het spelen tegen een deelnemer die hoger in het klassement staat levert namelijk meer weerstandspunten op. Het 15-jarig damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans zorgde tenslotte voor de “kers op de taart” met de aspirantentitel, waardoor Janick een “ticket” ontving voor deelname aan het NK sneldammen op zaterdag 11 juni. Plaats van handeling is waarschijnlijk het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht.

Eindstand kampioenen

Provincie Drenthe

Groep A Klaas Hendrik Leijenaar 18 punten HDC Hoogeveen

Groep B Berend Plijter 14 punten Middelstum/DTC Hijken

Groep C Marcel Zwiers 10 punten HDC Hoogeveen

Dames Nicole De Vries 14 punten HDC Hoogeveen

Junioren Wouter Sosef 14 punten HDC Hoogeveen

Aspiranten Roland Kreeft 16 punten HDC Hoogeveen

Provincie Groningen

Groep A GMI Roel Boomstra 22 punten Groningen/DTC Hijken

Groep B Gerrit Lieffering 12 punten DC Roden/Leek

Groep C Jack Westerdijk 11 punten Delfzijl/DV Warffum

Junioren Joost Meijer 10 punten Westeremden/DV Warffum

Aspiranten Janick Lanting 9 punten Bad Nieuweschans/DC Winschoten

Bovengenoemde kampioenen worden door de PGD en DDB afgevaardigd naar het NK sneldammen.

