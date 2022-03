Noodopvang voor gevluchte Oekraïners staat klaar in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op het circusterrein aan de Manegelaan in Stadskanaal is een evenemententent ingericht voor gevluchte Oekraïners.

Gemeente Stadskanaal is vrijdagmiddag door de Veiligheidsregio Groningen aangewezen als bufferlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hier zijn ze gelijk mee aan de slag gegaan. Op het circusterrein aan de Manegelaan in Stadskanaal is een evenemententent ingericht met veldbedden van Het Rode Kruis. Hier kunnen vluchtelingen hun 1e en wellicht ook 2e nacht doorbrengen voor ze voor een langere tijd naar een opvang locatie gaan ergens in de regio Groningen.

In de tent is plaats voor 100 vluchtelingen. Het is de bufferlocatie voor de hele regio Groningen. De locatie is voor nood en zal dus niet constant bezet zijn. Vluchtelingen verblijven hier kort, daarna stromen ze door naar een opvang locatie voor langere termijn in de regio. De evenemententent zal minimaal 3 maanden op deze locatie blijven dienen als noodopvang.

Dat de wil om de Oekraïense vluchtelingen te helpen groot is in Stadskanaal, blijkt wel uit het hartverwarmend groot aanbod van vrijwilligers. De gemeente verzoekt mensen die willen helpen om aan te sluiten bij lokale initiatieven of zich als vrijwilliger te melden bij de gemeente en niet naar de bufferlocatie aan de Manegelaan te komen.

Om beter zicht te krijgen inventariseert gemeente Stadskanaal deze lokale initiatieven. Alle informatie wordt verzameld op de webpagina www.stadskanaal.nl/oekraine. Ook komt op deze pagina een aanmeldformulier waarmee vrijwilligers zich aan kunnen melden als ze willen helpen met tolken, wassen, drogen etc. Tot die tijd kunnen mensen hun diensten aanbieden via oekraine@stadskanaal.nl of goederen doneren bij een van de kerken in Stadskanaal.

Bron: Gemeente Stadskanaal