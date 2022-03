Organisatie Roegbainderwandeltocht verkent parcoursen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 13 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZACHT | VANNACHT WAT REGEN

Het is een zondag met vrij veel wolkenvelden en af en toe zon. Het is vrijwel overal droog en het wordt net als gisteren vrij zacht: de maximumtemperatuur is 14 á 15 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Vannacht wordt het anders want een storing met een paar perioden met regen komt uit het zuiden naar ons toe. Vooral later in de nacht en morgenochtend gaat het af en toe regenen. Morgenmiddag is het overwegend droog en dan zijn er weer enkele opklaringen. Maximum morgen rond 12 graden, de wind draait naar het zuidwesten.

Dinsdag en woensdag is het droog en vrij zonnig en de temperatuur stijgt woensdag tot een graad of 16. Ook donderdag is het zacht maar dan is er veel bewolking, eind van de week wordt het opnieuw zonnig.