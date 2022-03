Rotary Pekela in kader van NL Doet in actie bij Siep & Co

OUDE PEKELA – In het kader van NL -Doet, een landelijke actie van het Nationale Oranjefonds om in Nederland meer vrijwilligers in de benen te krijgen, is een groep leden van Rotary Pekela bij de stichting Siep & Co in de gemeente Pekela in actie geweest.

Het evenement vond afgelopen zaterdag plaats. De groep assisteerde bij de gedeeltelijke ontmanteling van de bekende plaggenhut. Het bouwwerk is na zeven jaar van zijn bestaan nodig aan een opknapbeurt toe. Rotary Pekela verwijderde op vakkundige wijze de entree en de dakbedekking van het onderkomen.

Behalve bij de plaggenhut waren enkele leden ook betrokken bij het reinigen van de kartonproefbaan. Siep & Co is van plan deze machine, waarvan er maar een paar in de wereld zijn gemaakt, op termijn weer aan de praat te krijgen. Na afloop waren er voor de vrijwilligers een bedankdrankje en een leuke herinnering in de vorm van een flesje tientallen jaren oud echt veenwater.

Ingezonden door Tammo Tillema