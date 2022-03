Westerwolde op overtuigende wijze langs FC Ter Apel ’96

TER APEL – Met de wedstrijd van afgelopen donderdagavond misschien nog enigszins in de benen, reisde Westerwolde zondag 13 maart af naar gemeentegenoot FC Ter Apel ’96. Laatstgenoemde had zich een week lang kunnen voorbereiden op dit treffen en mede gelet op de ruime overwinning twee jaar geleden tegen Westerwolde waren de Terapelers voor menigeen zonder meer de favoriet om dit treffen winnend af te sluiten. Maar niets was minder waar. Westerwolde trok ook deze middag de goede vorm van de afgelopen weken op een prima manier door. Vanuit een goed georganiseerde verdediging en via bij vlagen razendsnelle counters kreeg het FC Ter Apel ’96 uiteindelijk behoorlijk onder druk en op de knieën. Op de 2 – 0 overwinning viel dan ook weinig af te dingen. Met tien punten uit de laatste vijf in korte tijd gespeelde wedstrijden doet de Vlagtwedder formatie nog steeds volop mee in de top van de derde klasse C.



In het begin van de wedstrijd was de thuisploeg optisch de bovenliggende partij. Tal van kleine plaagstootjes werden er uitgedeeld, maar tot serieuze kansen leidde dit aanvankelijk niet. Toch moest er in de 28e minuut een prima redding van doelman Rudie Bergman aan te pas komen om Westerwolde van achterstand te behoeden. Maar ook Westerwolde dook in deze fase sporadisch op voor het doel van Kyan Bodde, goalie van FC ter Apel ’96. Zo moest hij in de 33e minuut handelend optreden bij een kans voor middenvelder Merill Wakker van Westerwolde. Toch kwamen de mannen van trainer Richard Streuding op slag van rust op een 1 – 0 voorsprong. Een slippertje van de laatste man van FC Ter Apel ’96 zorgde ervoor dat René v.d. Laan in de 43e minuut alleen op keeper Bodde kon afgaan. Falen in zo’n situatie doet de snelle aanvaller dan zelden en ook nu schoof hij de bal op een lage manier links langs de keeper in de verre hoek: 0 – 1. Er was geen beter psychologisch moment denkbaar om daarna naar de welverdiende thee te gaan.



In het tweede bedrijf een oppermachtig Westerwolde. De ene na de ander aanval rolde richting het doel van FC Ter Apel ’96 en er vielen dan ook meerdere grote en kleinere kansen te noteren. De ook nu weer hard werkende gelegenheidsspits Ben Ophof – Sander van Hoorn is herstellende van corona – kreeg een aantal opgelegde kansen, maar kwam deze middag niet verder dan een schot op de binnenkant van de paal. Ook Arjen Heidekamp en René v.d. Laan kregen nog reële scoringskansen, maar verder tot een schot in het zijnet en ongecontroleerd hoog over kwamen zij niet. Totdat er in de 83e minuut binnen het strafschopgebied een pittige overtreding werd gemaakt op de mee opgekomen captain Rudolf Riks van Westerwolde. Arbiter Stroetman kon niets anders beslissen dan een strafschop toe te kennen en deze werd overeenkomstig de wedstrijd op overtuigende wijze binnengeschoten door Arjen Heidekamp: 0 – 2. In het restant van de wedstrijd drong FC Ter Apel ’96 nog flink aan, maar verder dan een serie hoekschoppen kwam de ploeg van trainer Koen Feijen niet.



Voor Westerwolde nu een welverdiende rust van veertien dagen. Er voor zorgen dat iedereen herstelt en dan weer vol goede moed richting de volgende topper. Zondag 27 maart komt HOC op bezoek en iedereen zal er van doordrongen zijn dat er tegen de ploeg uit Odoorn / Exloo iets valt recht te zetten. Zondag 7 november werd er in Odoorn met 6 – 3 van HOC verloren, maar als de lijn van de laatste wedstrijden kan worden doorgetrokken, moet het mogelijk zijn met een positief resultaat deze return af te sluiten. Voorlopig even op precies de helft van de competitie genieten van de vierde plek met 22 punten uit 12 wedstrijden.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rik te Velde (75e min. Thorben Hulsman) – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Arjen Heidekamp – Lars van Ravenhorst – Merill Wakker (85e min. Martin Boer) – René v.d. Laan – Ben Ophof (78e min. Julian Smid) – Joan Solano (77e min. Merijn te Velde)



Scheidsrechter: dhr. W.L. Stroetman

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 115

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter

