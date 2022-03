Bitterzoet Erfgoed en de Week Tegen Racisme in Groningen

GRONINGEN – Van 14 t/m 20 maart vindt de Week Tegen Racisme plaats en op 21 maart is de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Een goed moment om meer te leren over het slavernijverleden van Groningen en hoe dit verleden doorwerkt op het heden. Tijdens de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed organiseert een groot aantal partijen tentoonstellingen en activiteiten omtrent dit thema. Ook tijdens de Week Tegen Racisme zijn er tal van tentoonstellingen te bezoeken, evenementen bij te wonen en routes te wandelen. Wij hebben onze tips op een rijtje gezet.

Evenementen

Groninger Archieven: Gronings Erfgoed Live

In de eerste aflevering van deze nieuwe talkshow wordt in gesprek gegaan met Lieuwe Jongsma (conservator Groninger Museum) en Cissy Gressmann (projectcoördinator Bitterzoet Erfgoed) over Bitterzoet Erfgoed en het Groninger slavernijverleden. Gronings Erfgoed Live wordt op donderdag 17 maart om 17.00 uur uitgezonden. Meer informatie: https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda/197-premiere-gronings-erfgoed-live.

Noordstaat: Bitterzoet Erfgoed in Spoken Word Op 19 maart presenteert Noordstaat in de Akerk spoken word performances van verschillende Groninger artiesten in relatie tot het slavernijverleden van Groningen, Nederland en de rest van de wereld en de doorwerking hiervan op het heden. Met voordracht, ondersteund door muziek, verwoorden de poets hun plaats in de maatschappij in context van cultuur en omgeving. Meer informatie: https://akerk.nl/.

Routes

Discriminatie Meldpunt Groningen: gegidste stadswandelingen Discriminatie Meldpunt Groningen organiseert iedere woensdagmiddag om 13:30u stadswandelingen langs sporen van het Groninger slavernijverleden. Zo wordt stilgestaan bij de Noorderhaven, het Academiegebouw, Hotel De Doelen en tal van andere interessante plekken. De inhoud en lengte van de wandeling kan worden aangepast op de doelgroep, zodat iedereen deze wandeling op een goede manier kan lopen en volgen.

Museum Nienoord: Sporen van het koloniale verleden Museum Nienoord biedt twee routes aan die de bezoeker meenemen in de zeventiende- en achttiende-eeuwse borgcultuur. Aan de hand van de unieke collectie rijtuigen wordt gewezen op bijzondere details die verbonden zijn aan het koloniale verleden. Dit zijn sporen die je misschien ook terugvindt in je eigen leefomgeving. Meer informatie: www.museumnienoord.nl.

Wandelen langs sporen van het Groninger slavernijverleden Op de website www.bitterzoeterfgoed.nl is een gratis plattegrond van de stad Groningen beschikbaar gesteld, met daarop een wandeling langs plekken waar er sporen van het Groninger slavernijverleden te vinden zijn. Daarnaast is de plattegrond af te halen bij de Akerk, het Forum Groningen, het Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Tentoonstellingen



Groninger Museum: Zwart in Groningen

Het Groninger Museum presenteert historische schilderijen en beelden die in Groningen gemaakt zijn waarop mensen van kleur te zien zijn. De werken zijn getuigen van de Groningse betrokkenheid bij het slavernijverleden. Kunstenaar Faisel Saro en schrijver Vamba Sherif reageren op artistieke en literaire wijze op deze afbeeldingen. In de vaste collectie wordt extra aandacht geschonken aan objecten met een koloniale geschiedenis. Dit heet Bitterzoet Erfgoed in de collectie. Meer informatie: www.groningermuseum.nl.



KunstPunt Groningen: DichtLicht op het verleden

In het Tschumipaviljoen aan het Hereplein in de stad Groningen worden tot 24 maart dagelijks betekenisvolle woorden uit gedichten van stadsdichter Myron Hamming getoond in het lichtkunstwerk van Lambert Kamps. Vijf Groningers vertelden Hamming over de invloed van de koloniale geschiedenis op hun (familie)leven. Geïnspireerd door hun verhalen schreef hij vijf gedichten. Meer informatie: https://www.kunstpuntgroningen.nl/.



Stichting Oude Groninger Kerken: Kunst in de Akerk

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) reflecteert op het thema van slavernij door hedendaagse beeldende kunst te presenteren in de Akerk van 18 februari tot en met 3 juli. Vier kunstenaars maakten kunstwerken speciaal voor deze

tentoonstelling: Hedy Tjin, Aimée Terburg, Faisel Saro en Esli Tapilatu. Een centrale rol is weggelegd voor een uniek wandkleed van maar liefst 2,5 bij 35 meter, waar iedereen aan mee mag werken. Meer informatie: www.akerk.nl.



Over Bitterzoet Erfgoed

Tijdens Bitterzoet Erfgoed besteden musea, erfgoedinstellingen, culturele en educatieve organisaties uit stad en provincie Groningen aandacht aan het slavernijverleden in Groningen en de doorwerking hiervan op het heden. De culturele manifestatie loopt van 18 februari tot 12 september 2022.



Bitterzoet Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Groningen, provincie Groningen, Kunstraad Groningen, Mondriaanfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en VriendenLoterij Fonds.

Ingezonden door Sanne Meijer