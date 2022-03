DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

De politie zoekt getuigen van een ongeval zondagmiddag om één uur tussen Emen en de Hilter Schleuse. Daar kwamen een groene personenauto en een fietser met elkaar in botsing. De fietser raakte hierbij lichtgewond.

Sögel

Donderdagmiddag vond om drie uur in een elektronicazaak een winkeldiefstal plaats. Er werd voor 130 euro aan elektronische artikelen gestolen. Getuigen herkenden de dader. Daardoor vond dezelfde dag bij een woning in Börger een doorzoeking plaats. De gestolen spullen werden daar aangetroffen en in beslag genomen. De 37 jarige bewoner werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij werd na verhoor weer op vrije voeten gesteld.

Lähden

Vanmorgen is om 10.50 uur brand ontstaan in een schuur aan de Riehen in Lähden. Het vuur sloeg over naar de aangrenzende woning. Deze stond ook binnen korte tijd in brand. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend; de bluswerkzaamheden zijn nog in gang.

Papenburg

Zaterdagavond vond om 23.20 uur op de Am Stadtpark in Papenburg een ongeval plaats. Een nog onbekende automobilist kwam op de rotonde Am Stadtpark/Alter Schulweg/Karl Hillers-Straße in de berm terecht en knalde tegen een lantaarnpaal. De bestuurder is vervolgens doorgereden. Volgens de politie reed hij in een donkere Mercedes Benz GLE Coupé. De auto moet, gezien de aanrijding, forse schade aan de rechterzijde hebben. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg.

Dörpen

Bij een ongeval op de B70, ter hoogte van Dörpen, zijn vanmorgen rond negen uur twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde doordat een 18 jarige bestuurster van een Opel Corsa in een bocht de controle over haar voertuig verloor. Hierdoor botste zij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen. De Opel knalde vervolgens tegen een vangrail, gleed van het talud en kwam na een botsing tegen een boom zijwaarts tot stilstand. De bestuurster raakte hierbij bekneld en moest door de brandweer van Dörpen uit haar voertuig worden bevrijd. Ze werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen kwam eveneens naast de rijbaan terecht en botste tegen meerdere bomen. De 46 jarige bestuurder raakte daarbij gewond. De weg is voor bergingswerkzaamheden enige tijd volledig afgesloten geweest.