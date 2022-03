Meertmoand Streektoalmoand met optreden van Bob Heidema in Veelerveen

VEELERVEEN – Eindelijk kunnen ook de koffieconcerten weer beginnen. Na een half jaar radiostilte wordt door de Groninger zanger, gitarist en liedjesschrijver Bob Heidema de aftrap hiertoe verricht op zondag 27 maart a.s., aanvang 11:00 uur in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen.

Bob werd geboren in Harkstede waar hij nog steeds woont. Hij kreeg z’n eerste gitaar van zijn vader toen hij 13 jaar was en leerde de eerste akkoorden van oom Koen Heidema. Bob begon z’n eerste bandje in 1975. Dit bandje, ”Return” speelde nummers van Peter Koelewijn, the Beatles en alles wat populair was. Daarna begon hij met een nieuwe band “The Four Strangers” en speelde nummers van the Eagles, Poco en alles wat country getint was.

Na een jaar repeteren en een aantal optredens was het mooi geweest. In 1979 startte hij met het all-round orkest ”Flash-Light”, waar hij ruim 27 jaar met veel plezier in heeft gespeeld. Samen met Frank Heidema speelde Bob ook nog een jaartje in de country band ”Hickory”.

Net als enkele andere Stroatklinkers speelde Bob ook in het “Snoarenspul” (1983 – 1987) . Hij maakte samen met Patrick Luitjes, Harry Jansen en Adrian Farmer, Bluegrassmuziek in “Grass Grow” ( 1985 – 1991). In 1991 nam hij het initiatief om met de ”Stroatklinkers” te beginnen, waarmee hij nog steeds bezig is. Naast de “Stroatklinkers” vormt hij met Adrian een duo. Ze spelen songs van o.a. Gordon Lightfoot, Jim Croce en Ede Staal, van “Streets of London” tot ” Nij Stoatenziel”.

Op 27 Maart verzorgt hij een solo-optreden waarbij hij naast oude nummers, veel werk van z’n nieuwe CD “Woar k ook bin” zal laten horen. Voor kaarten mail: info@veelerveen.eu, of bel: 06-25045014 of 06-57392348.

