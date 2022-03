Startsein aanpak kruispunt Nijverheidsstraat/ Poststraat Wildervank

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT REGEN | WOENSDAG EEN ZONNIGE DAG

Er ligt vanochtend nog een regenfront boven Oost- en Noordoost-Nederland en wij hebben daardoor een zwaar bewolkte periode, met regelmatig wat regen en motregen. En ook vanmiddag is er eerst kans op een kleine bui, maar in de namiddag en vanavond is het droog en dan komen er ook een paar opklaringen. Het wordt een graad of 12, bij een zwakke tot matige wind, draaiend van zuid naar zuidwest.

Vanavond neemt de wind sterk af en vannacht is het bijna windstil. Daardoor is er kans op mist, minimumtemperaturen komende nacht rond 3 graden. Morgen is er in de ochtend vrij veel bewolking. De meeste opklaringen zijn er dus morgenmiddag maar er is dan ook nog kans op een kleine bui. Maximum morgen van 10 tot 13 graden.

De woensdag is mooi en zonnig, want dan is er een oostenwind en dat geeft een temperatuur tot 16 graden. Donderdag is er een noordoostenwind met wolkenvelden en wellicht een kleine bui, vrijdag en in het weekend is het weer droog en vrij zonnig. Maximum aan het eind van de week rond 13 graden.