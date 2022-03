Brandweer naar brand omvormer zonnepark Nieuw-Buinen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 15 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUI | ZONNIGE LANGE TERMIJN

We hebben vandaag een dag met wisselende bewolking en maar af en toe zon, en bovendien is in de loop van vanochtend en vanmiddag ook een bui mogelijk. In de loop van de middag is er wat meer zon en vanavond is het tamelijk helder. De maximumtemperatuur is vandaag zo’n 12 graden en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vannacht daalt het tot een graad of 7, maar morgen wordt het met een matige zuidoostenwind ongeveer 17 graden. Daarbij is het zonnig met wat midden- en hoge bewolking, het blijft droog. Wel komt er via Frankrijk en België wat woestijnstof in de hoge luchtlagen onze kant op, en dat kan de lucht ’s ochtends en ’s avonds dieper rood gaan kleuren.

Donderdag is dat voorbij want dan valt er ’s ochtends een beetje regen en de wind draait dan naar het noordwesten. ’s Middags zijn er ook opklaringen en blijft het bij een graad of 12. Maar daarna krijgen we een oostenwind en het zal in ieder geval vrijdag en in het komende weekend zonnig en droog zijn. Dat gaat dan met middagtemperaturen rond 13 graden, en minimumtemperaturen rond 4 graden.